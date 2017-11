Fabuła serialu koncentruje się wokół trojga śledczych z Polski, Ukrainy i Czech, którzy będą musieli współpracować w ramach śledztwa dotyczącego serii makabrycznych morderstw na terenie Warszawy, Odessy i Pragi.

Śledczych zagrają Małgorzata Buczkowska, Karel Roden i Sergiej Strelnikow. Na drugim planie pojawią się m.in. Robert Gonera, Magdalena Boczarska, Mirosław Baka, Mirosław Haniszewski i Stiepe Erceg.

Akcja „Zasady przyjemności” rozpoczyna się w momencie, kiedy plażowicze w Odessie znajdują dryfującą łódź ze zmasakrowanym ciałem młodej kobiety. Tego samego dnia na Bulwarze Wiślanym w Warszawie policja dokonuje szokującego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. W tym samym czasie w praskim teatrze aktorzy odkrywają dramatyczne znalezisko w trakcie spektaklu.

Zdjęcia do serialu będą realizowane do maja 2018 roku w Warszawie, Pradze i Odessie. Premiera odbędzie się na antenie Canal+, ale stacja nie ujawnia na razie, kiedy to nastąpi - donosi portal wirtualnemedia.pl.

Projekt powstaje na bazie scenariusza Macieja Maciejewskiego, autora dwóch sezonów „Gliny”.