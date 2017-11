Projekt platformy Hulu to adaptacja powieści „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood. Akcja rozgrywa się w przyszłości, w Republice Gileadzkiej - państwie powstałym na terenach obecnych Stanów Zjednoczonych. Bohaterką jest Offred (Elisabeth Moss), jedna z niewielu płodnych kobiet, które zostały na świecie. Trafia ona do obozu dla podręcznych, a po szkoleniu do domu Komendanta (Joseph Fiennes) i jego żony. Tam wraz z innymi podręcznymi jest zmuszana do seksualnego niewolnictwa.

Liczący 10 odcinków pierwszy sezon „Opowieści podręcznej” zebrał aż 8 nagród Emmy. Nagrodzono m.in. aktorki Elisabeth Moss i Ann Dowd oraz scenarzystę Bruce’a Millera i reżysera Reeda Morano.

Poza Moss, Fiennesem i Dowd w serialu występują m.in. Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, Max Minghella i Amanda Brugel. Pierwszy sezon polscy widzowie mogli oglądać od 27 kwietnia na platformie Showmax.

Drugi sezon będzie liczył 13 odcinków.