W spocie PiSu, który wywołał lawinę kontrowersji, widzimy Polskę pogrążającą się w chaosie i terrorze wywołanym przez falę uchodźców i imigrantów wpuszczonych do kraju przez Platformę Obywatelską. By tej katastroficznej wizji zapobiec, Polacy mają pójść na wybory i zagłosować na PiS

Taka forma kampanii wyborczej nie spodobała się wielu Polakom, w tym Karolinie Korwin Piotrowskiej:

Zobaczyłam najnowszy spot PiS. Ten o uchodźcach. Piekło istnieje. Nadeszło. Jest nad Wisła i ma się doskonale. Jest mi wstyd, jest mi niedobrze, boli mnie całe ciało, to jest ohydne, plugawe, to jest bardzo złe; jakby coś lepkiego, ohydnego zaczęło mnie oblewać zewsząd, nie wiem, strach nawet myśleć, czy jego twórcy nie myślą o tym, ze ktoś ich kiedyś za to rozliczy. Bo to wróci. Jak bumerang, jak karma da im w łeb. I wtedy wszyscy będą winni tylko nie oni.

Dziennikarka przypomniała także słynne zdjęcie małego chłopca, który utonął, kiedy jego rodzina próbowała dostać się do Europy:

Na zdjęciu jest 3-letni Aylan, który utopił się wraz z matka i bratem u wrót Europy. Zawsze mam to zdjęcie przed oczami, kiedy ktoś w brudnej polityce chce grać uchodźcami. Tam tez są dzieci. One miały marzenia, chciały grać w piłkę, mieć koszulkę ulubionego klubu, rysować i broić. Nie wszystkim jest to dane. Tego zdjęcia nigdy nie można wymazać z pamięci.