Tatiana Okupnik po raz pierwszy została mamą w 2016 roku. Wówczas na świecie pojawiła się jej córeczka Matylda. Kilka dni temu dziewczynka doczekała się rodzeństwa. Mama urodziła jej braciszka, którego nazwała Tymon.

O narodzinach syna Okupnik napisała na Instagramie:

O powiększeniu się rodziny Okupnik i Micielskiego napisał także przyjaciel rodziny, Marcin Gortat:

Niesamowite uczucie trzymać to maleństwo na rękach 😍😍 wiedząc że jest cząstką tych ananasków @tatianaokupnik i @miciel7! Zazdroszczę jednego i drugiego dziecka 😍😍. Mama ma teraz dużo obowiązków za co należy się jej duży #respect. Cieszę się także, że jedne z najbliższych mi osób nie mają potrzeby mówienia o wszystkim,

co się u nich dzieje publicznie. Nie robią sobie fame’u sprzedając prywatność, co bardzo szanuję. Brawo Wam i wszystkim tym, którzy udowadniają, że bycie osobą publiczną nie musi wiązać się ze świeceniem wszędzie twarzami swoich dzieci i zapewniania o miłości na łamach kolorowych gazet czy w telewizji

Tatiana szybko zareagowała na wpis Marcina: Wujo juz wiem dlaczego sezon Ci się skończył... To jutro, o której wpadasz na buju buju M i uśpienie T ;)?