- Mój ojciec był pedofilem. Ciągnęło go do młodych. Uważał niewinność za afrodyzjak. To była jego skłonność, niezwykle destruktywna i niebezpieczna - wyznał Sacha Newley w wywiadzie dla „The Sunday Times”.

Z kolei „Daily Mail” przytacza fragmenty literackich wspomnień syna Joan Collins. W książce „Unaccompanied Minor” Sacha Newley pisze, że „dewiacja ojca zniszczyła małżeństwo jego rodziców".

Anthony Newley był drugim mężem Joan Collins, w latach 1963–71. Gwiazda, obecnie 84-letnia, zaprzecza rewelacjom syna.