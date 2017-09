- Na razie nie jest to możliwe, a w naszym kraju w ogóle nie jest to łatwe. Nie ma więc co kombinować, bo to nie ma sensu. Kiedyś poczyniłem kroki w tym kierunku, ale to było poza Polską. Planowaliśmy wtedy z partnerem ślub w Izraelu. Tam sytuacja jest inna i byłoby dużo łatwiej - tłumaczy Michał Piróg w rozmowie z serwisem fakt.pl.

Związek tancerza jednak nie przetrwał próby czasu i obecnie Piróg pozostaje singlem, mimo że media plotkarskie spekulują, że z modelem Piotrem Czaykowskim, z którym występuje w parze w programie „Azja Express 2”, łączy go nie tylko przyjaźń.

- Jak nie masz rodziny, to jej sobie nie powiększysz. Nie zrezygnuję jednak, póki mam dwie ręce, dwie nogi i umysł, mogę pracować i kiedyś założyć rodzinę, bo fajnie ją mieć - wyznaje. - Zobaczymy, co życie przyniesie, ale wierzę, że to się spełni - dodaje.