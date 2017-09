Gwiazda Nowej TV rzeczywiście obecnie prezentuje się o wiele korzystniej niż przed laty. Co zrobiła, by wizualnie odmłodnieć?

- Po prostu zaczęłam świadomie się odżywiać. Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam. Ryby, sporo surowych warzyw i owoców, jajka, ziarna, orzechy, imbir, kurkuma, dużo produktów, które mają witaminę C, to podstawa mojej diety - wyjaśnia Tadla w rozmowie z se.pl.

- No i ważny jest ruch. Pływanie, nordic walking, joga. Sporo energii czerpię od ludzi, jestem zakochana, a to zawsze dodaje skrzydeł. No i zmieniłam fryzurę! - dodaje celebrytka.

Beata Tadla w styczniu ubiegłego roku została zwolniona z TVP. Obecnie prowadzi program informacyjny „24 godziny” na antenie Nowej TV.

A tak wyglądała przed laty: