Dymny tata Klary. Wspaniałe uczucie - napisał na swoim Instagramie Robert Lewandowski zamieszczając zdjęcie z nowo narodzoną córeczką

Pod postem natychmiast posypały się gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców.

Robert Lewandowski najwyraźniej lubi być posłańcem radosnych wiadomości. To on bowiem przekazał światu wiadomość o ciąży swojej żony, kiedy po strzelonym golu w meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt włożył piłkę pod koszulkę, a kciuk do ust.