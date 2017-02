Kilka tygodni temu Magda Gessler i Martyna Wojciechowska gościły razem w programie "Dzień Dobry TVN". W trakcie rozmowy doszło miedzy nimi do wymiany zdań na temat praw kobiet w Polsce. Gessler uznała bowiem, że prawie nigdzie na świecie kobiety nie są traktowane tak dobrze, jak w naszym kraju. Z tą opinią nie zgodziła się Wojciechowska, która zwróciła koleżance uwagę, iż nie powinna oceniać sytuacji Polek z własnej, uprzywilejowanej perspektywy.

Relacje między dwiema gwiazdami TVNu najwyraźniej wciąż nie są najlepsze, bowiem kiedy Martyna pokonała Magdę w plebiscycie Telekamery, skomentowała swój trium w taki sposób:

Wygrać w takim gronie to prawdziwy zaszczyt. Ale myślę sobie, że to znak czasów, że dostałam Telekamerę - kobieta, która nie potrafi gotować! Zobaczcie. Magda Gessler przepadła w głosowaniu. To znaczy, że fajne kobiety nie muszą gotować. - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem"

Czy Magda Gessler odpowie na zaczepkę?