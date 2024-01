Z informacji, do których dotarł Plotek wynika, że Anna Kalczyńska być może dołączy niebawem do ekipy TVP Info.

Prezenterka, która ostatnio pracowała w "Dzie dobry TVN", gdzie występowała w parze z Andrzejem Sołtysikiem, ma prowadzić serwisy w TVP Info i prowadzić własny program.

Jak wynika z informacji, do których dotarł portal nowe szefostwo stacji pokłada w Kalczyńskiej wielkie nadzieje.

To wymarzona osoba dla stacji. Bardzo nam zależało na jej pozyskaniu, bo to profesjonalistka i duże nazwisko, które przyciągnie nową widownię przed telewizory- mówi osoba z Woronicza.

Anna Kalczyńska trafi do TVP Info? "Jestem zobligowana do milczenia"

Kalczyńska w rozmowie z Plejadą nie zaprzeczyła, ani nie potwierdziła tych doniesień.

Wolałabym o tym nie mówić i nic nie komentować. Mam propozycję nowej pracy. Chodzi o projekt telewizyjny, ale jestem zobligowana do milczenia. Na tym etapie nie mogę nic potwierdzić, ale tez nie zaprzeczam. To będzie coś, co jest powrotem do moich zainteresowań i uważam, że to dla mnie coś ważnego i wielkiego - powiedziała.