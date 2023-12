Program "Dating Naked – Nagi raj" to wyprodukowana przez MTV Entertainment niemiecka odsłona amerykańskiego formatu, w którym dwoje uczestników poszukuje drugiej połówki, randkując z pozostałymi biorącymi udział w show singlami. Uczestników, w myśl motta "Bez ściemy! Bez filtra!", obowiązuje jedna podstawowa zasada – nie mogą mieć przed sobą nic do ukrycia. Nawet tego, co pod ubraniem.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Na koniec każdego odcinka adoratorzy głównej pary bohaterów stają przed wyborem – wypić koktajl i pozostać w programie, aby dalej starać się o ich względy, czy wyjść z willi z kokosem, w którym ukryta jest nagroda pieniężna. W finałowym odcinku role się odwracają – to dwójka głównych randkowiczów będzie miała za zadanie podjąć decyzję, z kim zechcą opuścić program jako para i podzielić się wygraną. Warto dodać, że nagrania 11-odcinkowego programu odbywały się w willi położonej w rajskiej Tajlandii.

W społeczeństwie, gdzie granice tabu stale się przesuwają, program jest testem odwagi zarówno dla uczestników, jak i polskich widzów. Wraz z MTV udało nam się jednak nie raz wyznaczać w tym zakresie trendy, czego przykładem jest „Warsaw Shore”. Wiemy, że publiczność ceni prawdziwe emocje i interakcje. W "Dating Naked – Nagi raj" uczestnicy odsłaniają ciała, ale również prawdziwe twarze. Seria rzuca wyzwanie utartemu przekonaniu, że atrakcyjność fizyczna stanowi kluczowy czynnik we współczesnych randkach młodych ludzi. Ich decyzje mogą być zaskakujące – powiedziała Dorota Neef, Youth Brands & Talent And Music Director w Paramount na region CEE.

Reklama

Kiedy i gdzie oglądać "Dating Naked – Nagi raj"?

Premierowe dwa odcinki "Dating Naked – Nagi raj" pojawiły się na antenie MTV Polska już 30 listopada. Emisja nowych odcinków odbywa się w każdy czwartek o godz. 23:00. Powtórki programu natomiast odbywają się w soboty o godz. 23:55 i we wtorki o 23:00.