Polska edycja programu "Big Brother" powróciła na antenę po 11 latach. W show wzięło udział 16 uczestników, którzy przez 90 dni byli zamknięci w domu Wielkiego Brata. Podobnie jak w poprzednich edycjach, uczestnicy co tydzień nominowali się do opuszczenia domu, a ostateczną decyzję za pomocą smsów podejmowali widzowie.

Jedną z największych rewolucji najnowszej odsłony show było obsadzenie w roli Wielkiego Brata kobiety. Po pierwszych odcinkach programowi zarzucano nudę, jednak z czasem uczestnicy rozkręcili się dostarczając widzom coraz więcej emocji.

Do finałowego odcinka dotrwało czworo mieszkańców domu Wielkiego Brata: Radosław Palacz, Bartłomiej Boruc, Igor Jakubowski i Magda Wójcik. Do ścisłego finału zaś przeszli tylko Bartek i Magda. Ostatecznie głosami widzów to Wójcik wygrała program.

Zwyciężczyni otrzymała 100 tys. zł i samochód Mitsubishi Space Star.

TVN Discovery podjął decyzję o kontynuacji reality show "Big Brother" w stacji TVN7. Druga edycja zostanie wyemitowana jesienią 2019 roku. Właśnie rozpoczęły się castingi.