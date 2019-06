Merkury w momencie narodzin posiadał wszystkie niezbędne warunki do powstania na nim życia. Wenus przez miliardy lat przypominała planetę, na której rozwinęła się nasza cywilizacja. Co sprawiło, że spośród wszystkich planet, życie pojawiło się tylko na Ziemi? Jakie sekrety kryje ewolucja naszego miejsca we Wszechświecie? Najnowsza seria BBC Earth „Planety” rzuca światło na sekretne życie i przeszłość ośmiu zaskakująco różnorodnych światów, składających się na nasz Układ Słoneczny. Z narracją legendarnego Briana Cox’a, „Planety” łączą naukę, dramat i historię, która nigdy dotąd nie została opowiedziana w równie przejmujący i innowacyjny sposób. Dzięki cyfrowym wizualizacjom seria ukazuje los i unikalny charakter każdej z planet, zapewniając widzom emocjonujący spektakl z miejscem w pierwszym rzędzie, z którego mogą podziwiać najbardziej kluczowe chwile z życia i ewolucji każdej z planet.

W myśl popularyzacji nauki i zainteresowania odbiorców astronomią poprzez ukazanie jej w przystępny, fabularny sposób, stacja BBC Earth podjęła współpracę z polskimi artystami, którzy w swojej dotychczasowej twórczości chętnie korzystali z kosmicznych inspiracji. Tak powstał najnowszy utwór „Planets” zespołu Bass Astral x Igo – duetu Igora Walaszka i Kuby Tracza, których pozaziemska energia i talent sprawiają, że bilety na ich koncerty, a raczej niepowtarzalne live acty, sprzedają się co do jednego. Zespół, znany z łamania konwenansów i wprowadzania zaskakujących muzycznych rozwiązań, inspirując się historią ukazaną w serii „Planety”, stworzył utwór „Planets”. Zawarł w nim kosmiczne brzmienie i wiadomość pochodzącą z czeluści Układu Słonecznego.

Utwór „Planets” jest zarówno romantyczny jak i monumentalny, zawiera w sobie tajemnicę, z jaką kojarzy nam się wyprawa statkiem kosmicznym w bezkres. W dodatku Igor napisał piękny, metaforyczny tekst, który odnosi się zarówno do makrokosmosu jak i mikrokosmosu w każdym z nas - komentuje Kuba Tracz (Bass Astral), producent zespołu - Od początku działalności naszego projektu tematyka uniwersum jest dla nas inspiracją, zarówno w sferze wizerunku, jak i brzmienia, dlatego z radością przyjęliśmy propozycje współpracy z BBC Earth.

Cieszy nas, że mogliśmy połączyć siły na tak naturalnej dla nas przestrzeni, jaką daje premiera spektakularnie zrealizowanej serii „Planety”. Zagadnienie kosmosu i historia powstania naszego miejsca we wszechświecie są fascynujące, a sama myśl o tym, że jesteśmy tylko małym elementem galaktycznej układanki pobudza wyobraźnię, wywołuje emocje i podsyca głód poznawczy. Wspólnie z BBC Earth chcemy zachęcić do odkrywania, szukania wiedzy i inspiracji poza orbitą tej jednej planety, którą nazywamy domem - mówi Igor Walaszek (Igo), wokalista zespołu Bass Astral x Igo – Z dobrym przewodnikiem, nawet tak z pozoru nieprzystępna tematyka, jak astronomia, może przemienić się w zapierający dech w piersiach spektakl. Mamy nadzieję, że zarówno słuchając naszego singla, jak i oglądając „Planety”, Wasze astralne ciało uniesie się daleko poza atmosferę ziemską.

Bass Astral x Igo to nie jedyni artyści biorący udział w projekcie. Stacja BBC Earth zaprosiła do współpracy również Tomka Duckiego, twórcę filmów wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach. Młody reżyser w ramach zapowiedzi utworu „Planets” przygotował krótką, awangardową animację, do której wykorzystał sceny z serii „Planety”. W zwiastunie widzimy artystyczne sekwencje historii Układu Słonecznego, ujęcia planet, ale i ludzi, którzy od zawsze interesowali się kosmosem, a ich niestrudzona chęć odkrywania nieznanego pchnęła rozwój nauki, która dzisiaj pozwala nam opowiedzieć historię sprzed 4 mld lat.

Efektem współpracy BBC Earth z zespołem Bass Astral x Igo i Tomkiem Duckim jest unikatowe zaproszenie widzów i słuchaczy do wspólnego odkrywania kart historii naszego Układu Słonecznego. Cały utwór „Planets” dostępny jest już na oficjalnym kanale Bass Astral x Igo na Spotify (LINK). Najnowsze odcinki serii „Planety” można oglądać w każdy poniedziałek o 21:55, na BBC Earth. Za koncept kreatywny akcji odpowiada agencja Flywheel.