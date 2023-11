Serial "Przyjaciółki" jest emitowany na antenie Polsatu od 6 września 2012 roku. Minęło już 11 lat od emisji pierwszego odcinka. Obecnie zakończył się 22. sezon produkcji. Czy stacja planuje kontynuację?

Czy będzie 23. sezon "Przyjaciółek"?

Okazuje się, że serial "Przyjaciółki" nie skończy się na 22. sezonie i 266. odcinku. Polsat ma zamiar kontynuować emisję produkcji, a zdjęcia do 23. sezonu mają rozpocząć się jeszcze w okresie zimowym.

W obecnym sezonie serialu "Przyjaciółki" postać grana przez Anitę Sokołowską, Zuza, odeszła, prezentując dramatyczny wątek związany z chorobą nowotworową. W obsadzie nadal występują aktorki, które wcielają się w role głównych przyjaciółek, czyli Małgorzata Socha, Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska. Kolejny sezon zapowiada także większą obecność Agnieszki Sienkiewicz-Gauer, która powróciła do serialu w 22. serii produkcji.

Reklama

Według danych Nielsena, trzy pierwsze odcinki obecnej serii "Przyjaciółek" przyciągnęły średnio 672 tys. widzów, co przełożyło się na udziały Polsatu na poziomie 5,91 proc. wśród ogółu widzów, 5,51 proc. w grupie wiekowej 16-49 oraz 5,51 proc. w grupie 16-59. Edward Miszczak, dyrektor programowy i wiceprezes Telewizji Polsat, wyraził w marcu ubiegłego roku swoje zadowolenie z tej pozycji, podkreślając, że to miejsce jest czymś, o czym zawsze marzył jako dyrektor programowy stacji.

Producentem wykonawczym serialu, zgodnie z koncepcją Beaty Pasek, jest Akson Studio. Warto zauważyć, że "Przyjaciółki" oraz "Pierwsza miłość" są dwoma serialami, które są równolegle produkowane do emisji zarówno w telewizji, jak i w internecie. Inne seriale Polsatu są najpierw udostępniane w sieci, na platformie Polsat Box Go, zanim trafią na antenę telewizyjną, a niektóre z nich mogą w ogóle nie trafić do telewizji.