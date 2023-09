Reklama

Anita Sokołowska grała Zuzannę Markiewicz w serialu "Przyjaciółki" przez 11 lat. Postać tej pewnej siebie dyrektorki banku od razu zyskała sympatię widzów. Przez 22 sezony bohaterka musiała stawić czoła wielu trudnym sytuacjom. Pomimo tych wyzwań Zuzanna zawsze potrafiła znaleźć sposób na radzenie sobie z trudnościami i oferować wsparcie swoim przyjaciółkom. Niestety wątek Markiewicz w serialu zbliża się ku końcowi. Anita Sokołowska bowiem podjęła decyzję o opuszczeniu obsady serialu. Według serwisu "Plejada" aktorka postanowiła w najbliższym czasie skupić się na innych projektach, w tym reżyserii w teatrze oraz nowych rolach filmowych.

Anita Sokołowska odchodzi z "Przyjaciółek"

W ostatnim sezonie serialu widzowie już mogli zauważyć, że Zuzanna Markiewicz pojawia się coraz rzadziej na ekranie. Okazuje się bowiem, że wątek tej postaci został ograniczony na prośbę samej aktorki. Zuzanna wyjechała w podróż, a w 21. sezonie jej udział w serialu był głównie zdalny, ponieważ komunikowała się z pozostałymi postaciami za pośrednictwem komunikatora internetowego. Do obsady "Przyjaciółek" dołączyła także Laura Breszka, która ma wypełnić lukę po odejściu Anity Sokołowskiej.

Jak zakończy się wątek Zuzy Markiewicz w "Przyjaciółkach"?

Zuzanna Markiewicz pojawi się tylko w kilku pierwszych odcinkach 22. sezonu "Przyjaciółek". Jak scenarzyści zamierzają zakończyć jej wątek? Przez długi czas nie było wiadomo, w jakich okolicznościach Zuza odejdzie. Teraz jest to już pewne. Okazuje się, że Zuzanna Markiewicz umrze na początku nowego sezonu serialu. Stanie się tak za sprawą nawrotu nowotworu, który będzie postępować bardzo szybko. Doprowadzi to do śmierci Zuzy już w 256. odcinku 22. sezonu "Przyjaciółek". Przed jej śmiercią rozegrają się wstrząsające sceny, ukazujące jej desperacką walkę o życie, pomimo że nadzieja na jej wyzdrowienie zniknie. Zuzanna jednak będzie miała szansę pożegnać się z przyjaciółkami.

Co wydarzy się w 256. odcinku serialu "Przyjaciółki"?

Na początku 22. sezonu "Przyjaciółek" umierająca Zuzanna Markiewicz przyjedzie z Niemiec do Polski, aby spotkać się ze swoimi przyjaciółkami: Ingą, Patrycją i Anką, jak za dawnych lat. Nie wyjdzie na jaw, że są to jej ostatnie chwile życia, a także nie ujawni, że dzieje się z nią coś złego. Jedyną osobą, która zostanie poinformowana o chorobie Zuzanny, będzie jej matka Stefa (Dorota Kolak). W 256. odcinku serialu, czyli w drugim odcinku nowego sezonu, Stefa zawiadomi przyjaciółki swojej córki, że śmierć Zuzy jest nieunikniona. Niestety, z każdym dniem stan chorej na raka Zuzanny będzie się pogarszał. Nastąpią kolejne przerzuty nowotworu z piersi do wątroby i mózgu. Lekarze w Berlinie stwierdzą, że nie ma już dla niej żadnego ratunku.

Załamane i zrozpaczone przyjaciółki postanowią pojechać do Berlina, aby być przy Zuzie w tych trudnych chwilach. Przed wyjazdem Patrycja i Stefa, bez wiedzy chorej Zuzanny, zdecydują się jeszcze raz skonsultować się z innym ekspertem medycznym. Niemniej jednak nawet wybitny onkolog wyda jednoznaczny werdykt, mówiąc, że w przypadku Zuzanny nie ma nadziei, a czas, jaki jej pozostał, jest bardzo krótki. Gdy Inga, Patrycja i Anka zrozumieją, że śmierć Zuzanny zbliża się wielkimi krokami i że ta nie powiedziała im wcześniej o swojej chorobie, będą załamane. Będą martwić się o to, że zabraknie im czasu na pożegnanie, na które żadna z nich nie będzie przygotowana. Matka Zuzy wciąż będzie miała nadzieję na cud, ale lekarz rozwieje jej złudzenia.

Zrozpaczone przyjaciółki będą spieszyć się do Berlina, licząc na to, że zdążą zobaczyć Zuzannę przed jej odejściem. Gdy dotrą do jej mieszkania, odetchną z ulgą, widząc, że Zuzanna wciąż jest przy życiu. Zuzanna powita je z uśmiechem i resztkami sił, pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej. Markiewicz będzie pogodzona ze swoim losem i świadoma, że zbliża się śmierć. Wspominać będą razem przeżyte szkolne przygody i miłości. Jej ostatnie słowa do przyjaciółek będą brzmiały:

Bawcie się. Kochajcie, podróżujcie. Tańczcie za mnie... Ja się nie boję. I nie żałuję niczego.

Zuza umrze w 256. odcinku serialu, kolejny będzie pokazywał sytuację już po pogrzebie. Inga, Patrycja i Anka nie pogodzą się jednak z odejściem przyjaciółki.