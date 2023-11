Choć rozwód Uli i Bartka jeszcze nie jest pewny, to dla Lisieckiego stało się jasne, że już nie odzyska żony. Ula od jakiegoś czasu jest pod wpływem nowych znajomych z kursu jogi, żyje na pustyni w Australii. Ostatnio Bartek dowiedział się, że Ula znalazła już nowego opiekuna dla ich córki Kalinki (w tej roli Oliwia Kępka). To sugeruje, że Bartek już nigdy nie zobaczy swojej córki. Aby temu zapobiec, postanawia zrobić wszystko, aby odzyskać Kalinkę, i w przypadku rozwodu z Ulą uzyskać wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem brata Andrzejka (w tej roli Tomasz Oświeciński) i Marzenki (w tej roli Olga Szomańska), którzy zginęli w wypadku.

Jednak zanim dojdzie do rozwodu Lisieckich, w 1762 odcinku "M jak miłość", Bartek otrzyma telefon od Natalki. Dowie się od niej, że jego żona przestała komunikować się nie tylko z Natalką, ale także z bliskimi mieszkającymi w Australii - ojcem Markiem i macochą Ewą. Natalka przekaże Bartkowi informację, że adwokat domaga się 15 tysięcy złotych zaliczki przed rozpoczęciem procesu rozwodowego.

Najpierw Lisiecki podejmie próbę uzyskania kredytu w banku, lecz szybko zostanie poinformowany, że nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej i nie może otrzymać pożyczki.

Co wydarzy się w 1762. odcinku "M jak miłość"?

Jego rozmowę z bankowcem przypadkowo usłyszy Kawecka. Wtedy złoży mu szokującą propozycję. Zaproponuje Lisieckiemu kwotę 15 tysięcy złotych w zamian za towarzyszenie jej na imprezie, na której pojawi się także jeden z jej trzech byłych mężów.

- Chcę, żebyś poszedł tam ze mną jako osoba towarzysząca! - powie Kawecka.

- Piętnaście tysięcy. Tyle mogę ci zapłacić... Poczekaj, daj mi dokończyć! Ta kasa do niczego cię nie zobowiązuje - doda.

- Chodzi mi tylko o wyjście na imprezę. Chcę, żeby to było jasne! - zaznaczy Kawecka.

- To bardzo dużo pieniędzy - zauważy Bartek Lisiecki.

- Zależy dla kogo. A ja, cóż... Mam swoje powody! Decyduj, Bartek. To dobra propozycja. I drugi raz jej nie powtórzę! - odpowie mu Kawecka.

Kiedy i gdzie oglądać 1762. odcinek "M jak miłość"?

1762. odcinek "M jak miłość" będziemy mieli okazję zobaczyć już we wtorek, 28 listopada, o godz. 20.55 w TVP2.