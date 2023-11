W tym dniu Majewska ponownie odwiedzi Kiemlicza, a gdy zostanie na chwilę sama w jego domu, postanowi ukraść jedno z jego ślubnych zdjęć z Jagodą. Następnie wytnie rywalkę z fotografii.

Ola ponownie wykaże się niestosownym zachowaniem wobec wybranki Tadka. Kiemlicz w końcu straci do niej cierpliwość. Wówczas ostro i stanowczo się jej przeciwstawi i oznajmi byłej ukochanej, aby więcej nie prosiła go już o żadną pomoc. To działanie Kiemlicza podziała na Majewską jak płachta na byka. Po ostatecznym odrzuceniu zacznie planować zemstę na znienawidzonej przez siebie siostrzenicy Modrego (w tej roli Stefan Friedmann).

Co wydarzy się w 1762. odcinku "M jak miłość"?

Majewska celowo uda się do lokalnej przychodni, gdzie podstępem wyłudzi od doktor Kalinowskiej (grana przez Annę Kerth) receptę na tabletki nasenne. Następnie zacznie pakować rzeczy swoje i córki. Tak przygotowywać się będzie do ucieczki z Grabiny.

Majewska odwiedzi Jagodę i fałszywie przeprosi za swoje postępowanie. Poinformuje ją także, że wyjeżdża. Podczas spotkania dosypie rywalce rozdrobnione tabletki nasenne do kawy.

Gdy Jagoda straci przytomność, Ola ponownie włamie się do jej domu, tym razem, aby zamknąć rywalkę w środku i wzniecić pożar! Chwilę później nad domem Kiemliczów pojawi się dym, a Majewska wraz z córką będzie już na przystanku, w trakcie ucieczki. Czy Jagodzie uda się wyjść cało z opresji?

Kiedy 1762. odcinek "M jak miłość"?

1762. odcinek sagi rodu Mostowiaków zobaczymy już we wtorek 28 listopada o godz. 20.55 na antenie stacji TVP2.