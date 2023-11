Z okazji urodzin Wernera przyjaciele urządzą mu niespodziankową imprezę w siedlisku Magdy w Grabinie. Na przyjęcie-niespodziankę jako jego partnerkę zaproszą Kostecką. Aby poczuć się młodziej, prawnik zdecyduje się całkowicie zmienić swój styl. Kupi młodzieżowe ubrania, które zupełnie nie będą pasowały do jego dotychczasowego wyglądu. Jego metamorfoza zaskoczy całe towarzystwo.

Reklama

- Spojrzałem dziś na swoje odbicie w szybie i nagle... przeżyłem objawienie. Metryka absolutnie nie ma znaczenia! Mam tyle lat, na ile wyglądam - radośnie ogłosi Werner przyjaciołom.

- Piętnaście? - półgłosem zapyta Gryc (grany przez Marcina Bosaka).

Oświadczyny Wernera w "M jak miłość"

W prezencie urodzinowym Werner otrzyma lunetę, co sprawi mu ogromną radość. Jego emocje będą tak intensywne, że w pewnym momencie spontanicznie poprosi Sylwię o rękę.

Reklama

- Nie wygłupiaj się, za dużo wypiłeś i twoje szalone pomysły są... jeszcze bardziej szalone - powie Kostecka do klęczącego Adama.

- Po prostu chciałem wykorzystać tę energię planet... - odpowie Adam, po czym spróbuje wstać, ale będą mu w tym przeszkadzały zbyt wąskie nogawki.

- Ale może... faktycznie nie jesteś dla mnie najlepszą kandydatką? - powie Werner, widząc zdumienie w oczach ukochanej, wtedy też zacznie wycofywać się ze swojej propozycji.

- Nie? - zdziwi się prawniczka.

- Wiesz... czasem mam wrażenie, że nie jesteś zbyt czułą kobietą... - uzasadni swoje zdanie Werner.

- Co prawda seks jest super, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteś chyba... dość oziębła emocjonalnie? A to kiepska cecha u żony - zakończy prawnik.

Reklama

Sylwia będzie w milczeniu słuchać wszystkiego, co Werner mówi.

-Tak sobie myślę, że możemy się dalej spotykać na seks, ale... oświadczyny jednak odwołuję. Nie gniewasz się, prawda? - beztrosko zapyta Werner.

- Ależ skąd... - spokojnie odpowie Kostecka,

Następnie prawniczka popchnie Adama, a ten wyląduje w rzece.

Kiedy 1759. odcinek "M jak miłość"?

1759. odcinek sagi rodu Mostowiaków zobaczymy już w poniedziałek 20 listopada o godz. 20.55 na antenie TVP2.