W 3716. odcinku "Na Wspólnej" Brygida zostanie zmuszona przez Igę do ujawnienia prawdy o swojej przeszłości związanej z kradzieżami samochodów na rzecz Łysego. Łysy będzie ją szantażował, aby ta popełniała kolejne przestępstwa. Przybysz będzie chciała schwytać bandytę. W międzyczasie Wiktoria prześle Idze referencje, o które prosiła. Policjantka zadzwoni do Anglii i otrzyma potwierdzenie, że Iga jest wspaniałą opiekunką. Brygida podsłucha rozmowę niani, z której dowie się, że kobieta zapłaciła komuś za to kłamstwo.

Co jeszcze wydarzy się w 3716. odcinku "Na Wspólnej"?

W 3716. odcinku serialu stan Marka nadal będzie się pogarszał. Mężczyzna nie będzie mógł spać i będzie bardzo zdenerwowany. Dodatkowo okaże się, że zapomniał opłacić rachunki w swojej restauracji, co spowoduje odcięcie prądu. Widząc, jak źle się czuje jej tata, Ola postanowi dać mu odrobinę wytchnienia i zabierze dzieci do Gosi. Mimo to Marek nie będzie potrafił się zrelaksować, co zacznie bardzo niepokoić Dankę.

Inne emocje będą towarzyszyły Damianowi Cieślikowi. Mężczyzna będzie w doskonałym nastroju. Nie tylko ze względu na udaną imprezę urodzinową, ale fakt, że mimo jego podejrzeń, żona jest mu wierna. Monika przedstawi Cieślikowi Bruna i razem umówią się na mecz tenisowy z ich partnerkami. Żona senatora jest zadowolona z tego pomysłu, w przeciwieństwie do Natalii, która jest zła na fakt, że Bruno nie konsultuje z nią swoich planów. Natalia nie będzie gotowa rzucić wszystkiego, aby Bruno mógł podlizać się senatorowi.

Kiedy emisja 3716. odcinka "Na Wspólnej"?

3716. odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 listopada o godzinie 20.15 na antenie TVN.