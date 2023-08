Reklama

"Na Wspólnej" to jeden z najbardziej popularnych i długo emitowanych seriali w polskiej telewizji. W wakacyjnych odcinkach naprawdę sporo się dzieje. Igor, podobnie jak Kamil, zrujnował sobie życie przez romans, Darek prowadzi sprawę rozwodową byłej żony, a Daria znalazła nową miłość. Jak widać, emocji nie brakuje. Niemniej jednak trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ stacja zadecydowała o przerwie w emisji. Odcinek 3678 zobaczymy po niedługiej przerwie. Jednakże nie ma powodów do niepokoju – "Na Wspólnej" na pewno powróci na ekrany.

Przerwa w emisji „Na Wspólnej”

"Na Wspólnej" jest jednym z niewielu polskich seriali, które nie przerywają emisji w miesiącach wakacyjnych. Jednak krótkie przerwy się zdarzają. Na przykład 15 sierpnia, z powodu święta, nie został wyemitowany nowy odcinek, a teraz mamy do czynienia z tygodniową przerwą. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty i już się pojawiał w minionych latach – w dniach 21–24 sierpnia 2023 odbywa się Top of the Top Sopot Festival 2023. Koncerty festiwalowe rozpoczynają się o godzinie 20:00, a więc pięć minut przed standardowym czasem rozpoczęcia nowych odcinków "Na Wspólnej". Z tego względu, serial tymczasowo ustępuje miejsca na antenie. Niemniej jednak już 28 sierpnia wszystko wróci do normy i znowu będziemy mogli śledzić losy Igora, Marty, Kamila i reszty bohaterów. Co się wydarzy po przerwie? Bez wątpienia sporo się będzie działo.

Co się wydarzy w „Na Wspólnej” po przerwie?

W najnowszych odcinkach "Na Wspólnej" będziemy mogli dowiedzieć się, czy Elżbieta wybaczy Igorowi jego romans z Judytą. Dowiemy się także, czy właścicielka sztuk walk, która uwiodła jej ukochanego, jest odpowiedzialna za pobicie Oskara. W pierwszym odcinku po krótkiej przerwie, o numerze 3678, emocji nie zabraknie. Przypomnijmy, że Marta zaskoczyła wszystkich swoim pomysłem, aby poprowadzić program bez makijażu. Tym gestem dążyła do propagowania autentyczności i naturalnego wyglądu. Nie spodobało się to jednak Romie. W nowym odcinku, przed rozpoczęciem programu śniadaniowego, Roma instruuje operatora, aby na Martę i Gębę skierować ostre światło, bo tego właśnie wymaga temat. W rezultacie, twarze prowadzących wydają się niemal karykaturalne. Krytyka ze strony widzów po emisji programu powoduje, że szefowie programu zwracają się z zarzutami do całej ekipy. Marta czuje się winna, bo to był jej pomysł. Wieczorem musi stawić czoła psychofanowi, który po głuchym telefonie wysyła do Leśniewskiej wiadomość. W tym czasie Smolny desperacko walczy o swojego syna. Informuje go, że wypisał go ze szkoły i zabiera do psychologa. Choć terapeutka jest delikatna i nie naciska, Grzesiek wciąż nie jest skłonny otworzyć się przed nią. Po sesji terapeutycznej Krzysztof prosi psycholożkę o poradę - jak pomóc synowi, który się okalecza? Próbuje przekazać Grzesiowi, że zawsze będzie dbał o jego szczęście i ochronę. W nocy chłopak pisze list do ojca. Umiera Kujawski, współwłaściciel pensjonatu Hofferów. Co teraz z życiem i pracą Honoraty i Romana? Do pensjonatu przyjeżdża wyjątkowy gość - pisarz powieści miłosnych. Przystojny mężczyzna wyznaje gospodarzom, że zmaga się z problemami związanymi z fankami i szuka u nich spokoju i inspiracji. Pisarz od samego początku zaczyna flirtować z Wagnerową - samotną sąsiadką Hofferów.

Kiedy nowe odcinki „Na Wspólnej”?

Nowy odcinek serialu "Na Wspólnej" numer 3678 będzie miał swoją premierę już w poniedziałek, 28 sierpnia o godzinie 20:05 na antenie stacji TVN. Nowe odcinki będzie można także obejrzeć na internetowej platformie Player.