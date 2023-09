Reklama

Serial "Miodowe lata" był emitowany na antenie Polsatu w okresie od 1998 roku do 2004 roku. W tym czasie widzowie śledzili przygody dwóch zaprzyjaźnionych małżeństw. W rolach głównych występowali Artur Barciś jako Tadeusz Norek, Cezary Żak jako Karol Krawczyk, Katarzyna Żak jako Alina Krawczyk oraz Dorota Chotecka jako Danuta Norek. Krawczyk i Norek byli sąsiadami, przy czym Karol Krawczyk pracował jako kierowca tramwaju numer 18, a Tadeusz Norek zajmował się pracą w kanalizacji miejskiej. Żaden z nich nie planował związać swojej przyszłości z tymi zawodami, więc po pracy najczęstszym tematem rozmów w ich domach było szukanie sposobu na zdobycie fortuny. Niestety ich pomysły nie tylko nie przynosiły dochodów, ale także często prowadziły do kłopotów.

Powrót "Miodowych lat" na ekrany

W ostatnim odcinku, wyemitowanym w 2004 roku, główni bohaterowie zostali rodzicami. Żona Karola Krawczyka urodziła córkę, natomiast Tadeusz Norek doczekał się syna. Według informacji podawanych przez "Super Express" wkrótce będziemy mogli śledzić losy Krawczyków i Norków.

Od pewnego czasu trwają prace nad kontynuacją "Miodowych lat". Produkcja jest już na zaawansowanym etapie, ale jeszcze utrzymywana w tajemnicy - zdradziła osoba związana z serialem w rozmowie z "Super Expressem".

Kontynuacja "Miodowych lat"

Z pewnością wieść o planowanej kontynuacji serialu "Miodowe lata" przyniesie radość wielu fanom, ponieważ ponad dwie dekady temu ten serial zdobył ogromną popularność. Teraz Artur Barciś potwierdził w wywiadzie udzielonym "Faktowi", że trwają prace nad scenariuszem do kontynuacji tego serialu.

Trwają prace nad scenariuszem "Miodowych lat" 20 la później. Natomiast więcej szczegółów nie mogę zdradzić, bo, prawdę mówiąc, jeszcze ich nie znam. Dostałem tylko pytanie, czy zgodziłbym się zagrać - powiedział Artur Barciś w rozmowie z "Faktem".

Artur Barciś zdradził więcej szczegółów na temat kontynuacji "Miodowych lat"

Artur Barciś jest gotowy do udziału w kontynuacji "Miodowych lat", ale podkreśla, że zrobi to pod jednym warunkiem - scenariusz musi być na odpowiednim poziomie. Cezary Żak podziela tę opinię. Obaj aktorzy ustalili wspólnie, że zgodzą się na podpisanie umowy z produkcją tylko wtedy, gdy dalsze losy ich postaci zostaną przedstawione w sposób interesujący i zabawny.

Powiedziałem, że jeśli scenariusz będzie dobry, to się zgodzę, ale to jest mój warunek. To nie może być odcinanie kuponów od sukcesu "Miodowych lat". Zresztą tak ustaliliśmy razem z Czarkiem Żakiem, że jeżeli to będzie warte, żebyśmy ponownie byli Norkiem i Krawczykiem to, to zrobimy - dodał Artur Barciś.

Aktor nie otrzymał informacji na temat udziału Katarzyny Żak i Doroty Choteckiej w kontynuacji "Miodowych lat", gdzie odgrywały role żon Norka i Krawczyka.