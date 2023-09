Serial "Miodowe lata" był emitowany od 1998 roku do 2004 roku na antenie Polsatu. Produkcja, przedstawiająca losy dwóch małżeństw, biła rekordy popularności. Choć od zakończenia emisji serialu minęło już prawie dwadzieścia lat, to wciąż ma on wierne grono fanów. Nic więc dziwnego, że serial jest często określany mianem jednego z ulubionych seriali Polaków. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym fanem!

