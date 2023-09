Anka, Inga, Patrycja po telefonie Stefy, że stan Zuzy się pogorszył, przyjadą do Berlina, by być w tych ostatnich chwilach blisko przyjaciółki…

- Hej laski, ale wyglądacie. Chodźcie do mnie, można mnie dotknąć. Niesamowite, że tu jesteście – przywita ich Zuza.

- Zuza, dlaczego Ty nam nie powiedziałaś? Co?– wykrzyczy ze łzami w oczach Patrycja.

- Ciii... Pati, choć tu... Macie nie ryczeć, nie za bardzo. Może potem... A potem macie być szczęśliwe, macie tańczyć, podróżować, kochać... Obiecujecie? - powie Markiewicz.

- Wiecie, nie boję się i niczego nie żałuje. Fajnie było, nie! - stwierdza, próbując wspierać swoim podejściem pozostałe dziewczyny.

Ten wyjątkowo wzruszający odcinek „Przyjaciółek” już dziś o 21.10 w Polsacie.

Tuż przed emisją na instagramowym profilu Anity Sokołowskiej pojawił się wpis, w którym podziękowała za słowa uznania.

Nie jestem w stanie wyrazić jak wielką i głęboką wdzięczność czuję za Wasze wszystkie słowa wsparcia, życzliwości, zrozumienia i akceptacji związanego z moim odejściem z Przyjaciółek. Wiadomości otrzymuje od was w komentarzach, wiadomościach prywatnych - są ich nie setki a tysiące - czytamy.

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie osobiście, choć się staram. To tylko dowód na to, że nasza praca - aktorów ma sens, jeśli potrafimy dostarczyć Wam tylu emocji i wzruszeń, które Wy odbieracie i przeżywacie. BARDZO WAM DZIĘKUJĘ - dodała.

Dodała, że już niebawem poinformuje o nowych wyzwaniach zawodowych, które będzie realizować.

Wysyłam do Was dobrą energię i przytulam. I napiszę to jeszcze raz: DO ZOBACZENIA NA SZLAKU - dodała.