Reklama

Iza nie powie Marcinowi o tym, że nie ma z kim zostawić dzieci: Mai (Laura Jankowska) i Szymka (Stanisław Szczypiński). Postanowi zostawić pociechy pod opieką swojego kochanka. Potem popełni kolejny błąd, bowiem odda się namiętnemu pocałunkowi z Radkiem, nie myśląc o tym, że Maja lub Szymek mogą ich przyłapać. Niestety jej córka zobaczy, jak jej mama całuje się z kochankiem. Będzie to dla niej prawdziwy szok. Ale na tym nie koniec, po kilku godzinach Radek zauważy, że Maja ma podwyższoną temperaturę i jest osowiała. Szymek od razu zadzwoni do taty. W ten sposób Marcin dowie się, że ich dzieci pilnuje kochanek Izy. W przypływie złości aż wyrzuci obrączkę.

"M jak miłość" po wakacjach: Marcin wyląduje w mieszkaniu swojej klientki

Reklama

Po tych przeżyciach Marcin zacznie nadużywać alkoholu. Po rozmowie telefonicznej z Izą pójdzie do nocnego klubu. Tam trafi na swoją byłą klientkę Kamę (Michalina Sosna). Tancerka erotyczna będzie próbowała go pocieszyć. Niedługo później do wstawionego detektywa dosiądzie się nieznana mu dziewczyna. Zaproponuje Marcinowi, aby przenieśli się do jej mieszkania. Wtedy też Marcin poprosi o rachunek i będzie chciał skorzystać z zaproszenia kobiety. Jednak nagle pojawi się Kama, która pozbędzie się nieznajomej rywalki. Tancerka będzie chciała odwieźć detektywa do domu, ale ten zaśnie w jej aucie jeszcze zanim zdąży podać adres. Kobieta zabierze go więc do siebie. Skacowany Chodakowski obudzi się nad ranem na kanapie w salonie Kamy.

Tajemnica Kamy

Rankiem Chodakowski obudzi się z ciężkim kacem. Dotrze do niego, że leży w ubraniu, przykryty kocem, na kanapie w obcym mu mieszkaniu. Będzie próbował zrozumieć sytuację. Zdezorientowany, próbując się zebrać, przypadkowo coś przewróci. Gdy spostrzeże przed sobą drzwi, odruchowo sięgnie po klamkę. W tym właśnie momencie, z pokoju wyjdzie Kama. Szybko zamknie drzwi za sobą i powie, że tam nie wolno wchodzić. Po wypiciu kawy, detektyw powoli wstanie, sięgnie po kurtkę i skieruje się do przedpokoju. Nagle się zatrzyma. Dlaczego? Ponieważ jego uwagę przyciągnie stojący obok drzwi złożony wózek inwalidzki, a obok niego oparte kule. W tym momencie do przedpokoju wejdzie gotowa do wyjścia Kama. Energicznie sięgnie po kluczyki do samochodu i żartobliwie zacznie popędzać Marcina. Detektyw nie będzie protestował, otworzy drzwi i wyjdzie z mieszkania, a tancerka pójdzie za nim. Kogo ukrywa Kama w swoim mieszkaniu? Jaką tajemnice skrywa kobieta?

Tego dowiemy się już w nowym sezonie serialu „M jak miłość” po wakacjach. 1738. odcinek serialu zostanie wyemitowany już we wtorek, 5 września o godz. 20.55 w TVP2.