Po dwuletniej przerwie Agnieszka Sienkiewicz wraca do "Przyjaciółek". Aktorka ogłosiła radosną wiadomość na Instagramie, potwierdzając w ten sposób powrót serialowej Doroty.

Agnieszka Sienkiewicz wraca do serialu "Przyjaciółki"

To kapiące złoto i ten lok mogą oznaczać tylko jedno — jestem ponownie na planie serialu "Przyjaciółki". Na Zanzibarze doszły mnie słuchy, że państwo tęskniliście za moją bohaterką, więc z ogromną przyjemnością zawitam ponowie do serialu. Mam nadzieję, że dla was też to będzie przyjemność. Dziękuję za te wszystkie ciepłe słowa, które docierały do mnie przez dwa lata (nie było mnie dwa lata). Jestem absolutnie przeszczęśliwa, że mogę znowu stanąć na planie z tą ekipą i tymi ludźmi - powiedziała Agnieszka Sienkiewicz w nagraniu udostępnionym na Instagramie stacji Polsat.

Agnieszka Sienkiewicz jako Dorota w "Przyjaciółkach"

Dorota to szczera i bezkompromisowa postać. Łączyła swoje losy z głównymi bohaterkami serialu, ale zawsze pozostawała najbliżej Ingi, zwłaszcza po rozpadzie jej związku z byłym mężem, Andrzejem. Największym marzeniem Doroty było znalezienie zamożnego męża, który miałby ją utrzymywać na wysokim poziomie. Ostatecznie odnalazła swoje szczęście u boku prostego Sławka, a jej osobowość przeszła metamorfozę. Jak poinformował Polsat Dorota była 10 lat w serialu "Przyjaciółki".

Przygoda Agnieszki Sienkiewicz z produkcją dobiegła końca w 208. odcinku, kiedy jej postać wyjechała na Zanzibar, aby być z ukochanym Sławkiem. Wydawało się, że nie ma szans na jej powrót do serialu, co zasmucało wielu fanów. Niemniej jednak okazuje się, że pozostała w sercach widzów, gdyż w mediach społecznościowych często pojawiało się pytanie o jej ewentualny powrót. I nareszcie, fani doczekali się tego momentu.

Co Dorota zrobi po powrocie do Warszawy? Tego widzowie dowiedzą się już wkrótce.