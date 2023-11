Jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego show-biznesu chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia prywatnego. O życiu uczuciowym Michała Szpaka wiadomo znacznie mniej. Teraz wokalista pokazał się publicznie u boku zjawiskowej blondynki.

Szpak w Afryce spełnia marzenie życia

Kolorowy ptak polskiej muzyki rozrywkowej poleciał ostatnio odpocząć do Afryki. Jak się okazuje, spełnił tym samym jedno ze swoich marzeń.

"Zobaczyć świat, dopóki jeszcze istnieje! Dzisiaj spełniłem swoje kolejne marzenie SAFARI. Mimo że parki narodowe są o wiele lepiej strzeżone i kłusownictwa wydaje się mniej, to jednak populacja dzikich zwierząt spada w niewyobrażalnym tempie. Tylko od nas zależy, jak wpłyniemy na zmiany klimatu i czy uda się nam ocalić świat dzikich zwierząt" – napisał Michał Szpak na swoim profilu na Instagramie przy filmiku ze zwierzątkami.

Z kolei na swoim profilu na Facebooku Szpak przesłał wakacyjne pozdrowienia przy zdjęciu, na którym pozuje u boku pięknej blondynki. To Paulina Biernat, trenerka tańca, z którą Michał Szpak wystąpił w 2011 r. w "Tańcu z gwiazdami".

Fani Szpaka natychmiast ruszyli z gratulacjami i wyrazami zachwytu.

"Wyglądacie tak pięknie, że trudno oderwać wzrok od Was; Piękna Ona, Piękny On. A ich przyjaźń cudowna i niespotykana trwa już tyle lat; Piękna fotka. Pozdrawiam; Piękni oboje; Jak miło patrzeć na wypoczęte i szczęśliwe buzie; Piękni jesteście" – piszą internauci w komentarzach.

Co łączy Michała Szpaka z Pauliną Biernat?

Niektórzy mogą się zastanawiać, co łączy Paulinę Biernat i Michała Szpaka. Wszak w "Tańcu z gwiazdami" spotkali się lata temu. Michał Szpak z kolei przyznał się swego czasu, że jest panseksualny, tzn. mógłby zakochać się w każdym człowieku, niezależnie od płci, czy orientacji.

"Sekret" tego związku zdradziła w rozmowie z serwisem JastrząbPost.pl trenerka. Paulinę i Michała łączy wieloletnia przyjaźń.

"Dla mnie to jest przepiękny człowiek. Najwierniejszy przyjaciel. Autentyczna osoba. Mój taki brat. Absolutnie kocham go i życzę mu jak najlepiej. Jestem zachwycona tym, że to tak długo trwa i znamy się od podszewki. To jest niezwykła relacja. To wręcz jest niesamowite" - wyznała Paulina Biernat w rozmowie.