Michał Szpak to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci na rodzimej scenie muzycznej. Kolorowy ptak polskiej estrady znany jest zarówno z dokonań muzycznych, jak i ekscentrycznych stylizacji, w których występuje na scenie, na ulicy i którymi chwali się w mediach społecznościowych. Ostatnio spotkała go za to prawdziwa fala ostrej krytyki.

Michał Szpak w takim stroju świętuje "Chrystusowe"

Wokalista ma już na swoim koncie wiele kontrowersyjnych stylizacji. Szpak przebierał się już za Violettę Villas i zakonnicę, "siostrę Michalitkę". Wymalował sobie twarz na srebrno i posypał kryształkami i brokatem.

Z okazji swoich 33. urodzin, które nazywane są "Chrystusowymi", Michał Szpak poszedł na całość. Na zdjęciu zamieszczonym na Instagramie wokalista pozuje w szacie przypominającej chrystusową i w scenografii, nawiązującej do "Ostatniej wieczerzy". Inscenizację psują trochę współczesne akcenty, jak smartfon w dłoni Szpaka, tęczowa krowa, czy serek z sieciówki, ale internauci i tak natychmiast wychwycili religijne nawiązania. Nie wszystkim się to spodobało, choć oczywiście pod zdjęciem pojawiło się już mnóstwo życzeń i wyrazów zachwytu nad postacią wokalisty.

"Młody Bóg…; Spełniaj swoje marzenia. Żyj kolorowo i wypełniaj swe dni miłością; Wiek i wygląd idealnie "Chrystusowy". Naj, naj, najserdeczniejsze; Idź przez życie Michał odważnie tak jak do tej pory. Dbaj o siebie piękna duszo; Jesteś piękny, jak i on" – piszą fani Szpaka.

Michał Szpak hipokrytą?

Wielu internautów nie widzi jednak w tej przebierance ani przejawów sztuki, ani żartu. W komentarzach piszą wprost, że wokalista obraził ich uczucia religijne. Wypominają Szpakowi hipokryzję, podkreślając, że choć muzyk publicznie walczy o tolerancję i poszanowanie, to sam nie szanuje i szydzi z uczuć innych.

"A dlaczego nie przebrałeś się za Mahometa? Oczekujesz szacunku dla osób LGBT, a sam szydzisz z czyjejś wiary? Gdzie twoja tolerancja i poszanowań praw drugiego człowieka? Może, zamiast Michał powinieneś mieć na imię Hipokryzja?; W dzisiejszych czasach pajacowanie jest bardzo klikane, a później się chodzi do tv i się opowiada o braku tolerancji; Serio Michał warto aż tak się sprzedawać?;Z religii się żartów nie robi. […] Lubię cię, ale się pogubiłeś; A z głową wszystko ok?; Człowiek, który rzekomo walczy swoją artystyczną ekspresją o wolność dla inności ma w pogardzie wyznawców religii chrześcijańskiej. Brak szacunku dla Chrystusa; Chłopina męczy sam ze sobą. Wczoraj chciał być kobietą, dziś Jezusem;Jednak głupiec z Ciebie. Jeśli jesteś niewierzącym, to mimo wszystko nie wypada. Bardzo niestosowne" – krytykują internauci.