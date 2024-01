Michał Szpak wybrał się na egzotyczne wakacje. Artysta spędza czas m.in. na hamaku pod palmami. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie, na którym zapozował w nim prawie nagi, bo ma na sobie bardzo kuse slipy.

Pod zdjęciem pojawił się krótki wpis.

Styczeń me gusta - napisał Szpak.

Internautom to zdjęcie, nawet jeśli są sympatykami piosenkarza, nie za bardzo przypadło do gustu. Komentowali je i nie stronili od bardzo krytycznych opinii.

Internauci o zdjęciu Michała Szpaka: Po co się tak poniżać?

Uwielbiam Cię, jak śpiewasz, ale teraz coraz bardziej przekraczasz swoje granice pewności siebie, a to robi się niesmaczne - napisał jeden z nich.

Miałam do niego szacunek do pewnego czasu… po co się tak poniżać? Świecić golizną? Świetny piosenkarz, głos cudowny, ale reszta… ręce opadają - czytamy we wpisie innej internautki.

Widzę, że Pan Michał upada już tak nisko, że głównie odbiorcom goliznę serwuje... Do prywatnego albumu, nic nikomu do tego, ale publicznie ani to ładne, ani eleganckie, ani z jakąkolwiek klasą... Dramat... - czytamy.

Panie Michale, apeluję ! Do internetu mają dostęp dzieci proszę swoją osobą nie doprowadzać do szerzenia normalizacji golizny. Proszę się zastanowić, czy swoją WOLNOŚCIĄ nie robi pan więcej złego niż chciałby pan dobrego osiągnąć - apelowali.

Internauci bronią zdjęcia, które do sieci wrzucił Michał Szpak

Nie brakowało też tych, którzy stanęli w obronie Michała Szpaka.

WOLNOŚĆ- Niech każdy będzie jaki chce. Luzu trochę do tego krótkiego życia wszystkim życzę - napisał jeden z nich.

Co wy sie czepiacie? Jak kobiety-celebrytki w skąpych bikini lataja na insta to jest ok, a jak facet to juz be be? - pytał inny internauta.