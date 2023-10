W parlamentarnych wyborach, które odbyły się w Polsce w ubiegłą niedzielę, mimo, że PiS uzyskało największa ilość głosów, to wiele wskazuje na to, że to opozycja będzie większością w parlamencie.

Wyniki wyborów są szeroko komentowane w sieci. Poza osobliwymi memami, pojawiają się również wpisy aktorów, dziennikarzy i piosenkarzy. Jednym, z tych, który zamieścił w sieci komentarz po wyborach jest Michał Szpak.

Piosenkarz, który niegdyś współpracował z TVP i był jurorem w programie "The Voice of Poland", postanowił przy okazji wyników zakpić z Danuty Holeckiej. Na swoim Instagramie zamieścił post, w którym znalazł się mem z prowadzącą "Wiadomości" i podpisem "Szukam pracy".

Jak Michał Szpak zakpił z Danuty Holeckiej?

Do wpisu Szpak dołączył także własne zdjęcie i screen przedstawiający zestawienie listy przebojów Eurovision Radio, na której szczycie znalazł się jego utwór "Gaja".

"Kocham, pozdrawiam i życzę miłego lotu". #frekwencja DZIĘKUJĘ - napisał Szpak.

Internautom spodobał się ten wpis piosenkarza.

Haha, uwielbiam Cię, Michał;Kradnę; Kocham Cię; Uwielbiam Cię, Michał; To będzie mem roku; Mi też to zrobiło dzień; Nadzieja, że zobaczymy Ciebie w "Voice" coraz większa; Szczęścia na nowej drodze życia dla tej Pańci; Frekwencja piękna, jest nadzieja; Frekwencja cieszy przeogromnie - czytamy w komentarzach.

Byli też i tacy, którym nie spodobał się wpis Szpaka.

Nie rozumiem dlaczego tak hejtować i życzyć komuś utraty pracy. Może czegoś nie zrozumiałam ale po co? Jak byś się czuł jak by o tobie tak ktoś pisał? Serio nie rozumiem tego. W ten sposób szerzącej hate coś czego celebryci nie lubią. Gratuluje ze tyle osób poszło zagłosować. Ale fajnie by było tez z szacunkiem traktować drugiego człowieka niezależnie po której stronie politycznej stoi - napisał jeden z internautów.