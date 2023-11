Pół wieku kariery Niny Terentiew

Droga zawodowa Niny Terentiew związana była z mediami. Pracę zaczęła pół wieku temu w Polskim Radiu Koszalin. Potem przeniosła się do redakcji publicystyki kulturalnej w Telewizji Polskiej. W TVP została na długie lat. Terentiew pełniła m.in. funkcje kierownika redakcji publicystyki, dyrektora ds. artystycznych TVP2 czy dyrektora programowego TVP2. To ona pod koniec lat 80. XX wieku stworzyła pierwszy w Polsce program śniadaniowy, wprowadziła do telewizji kabarety i wylansowała wiele gwiazd. W 2006 roku, po 35-latach w TVP, Terentiew zdecydowała się opuścić Telewizję Polską i związała się zawodowo z telewizją Polsat.

Reklama



Nina Terentiew została dyrektorką programową stacji. Wprowadziła do Polsatu, m.in. takie programy jak "Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Nasz Nowy Dom". Po 16 latach w roli dyrektor programowej Terentiew przekazała stanowisko koledze z konkurencji — Edwardowi Miszczakowi. Po tym głośnym transferze po raz kolejny sugerowano, że caryca telewizji przejdzie na emeryturę, jednak nic podobnego. Na początku 2023 roku dołączyła do Rady Nadzorczej telewizji Polsat.

Reklama

Wirtualne Media podawały, że w 2003 roku szefowa anteny miała zarabiać około 21 tysięcy złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę waloryzacje pensji, aktualna kwota, która trafia na jej konto, może być całkiem pokaźna.

Nina Terentiew dostałaby 5 tys. zł emerytury?

Jak szacuję portal, Nina Terentiew wypracowała sobie ponad 5 tysięcy złotych emerytury miesięcznie. "ShowNews.pl" podkreśla, że biorąc pod uwagę długie lata pracy na kierowniczych stanowiskach, ta kwota może być nawet dwa razy większa. To jednak wciąż niewiele w stosunku do domniemanych zarobków carycy. Nina pozostaje więc aktywna zawodowo i wspomaga Miszczaka w przygotowaniach do Sylwestrowej Mocy Przebojów.