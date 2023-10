W 10. edycji randkowego show emitowanego na antenie TVP, jak dotąd najwięcej emocji wzbudzał Waldemar. W jednym z ostatnich odcinków doszło do burzliwej rozmowy, podczas której uczestnik zerwał znajomość z kobietą, która nie występuje w "Rolniku".

Reklama

Po ostatnim odcinku kolejnym, czarnym bohaterem tej edycji został Darek. Internauci ostro krytykują jego zachowanie podczas randki.

"Rolnik szuka żony". Jedna uciekła, z drugą nie było lepiej

Dariusz trafił do programu randkowego, choć na oficjalnej stronie programu czytamy, że uczestnik przyznał, że jest zadowolony z życia, jakie obecnie prowadzi i nie zamierza go zmieniać. 27-letni rolnik z woj. łódzkiego specjalizujący się w hodowli nowalijek do tej pory cieszył się raczej sympatią widzów.

Reklama

Wszystko zmieniło się po ostatnim odcinku programu, w którym Darek miał zaprosić kandydatki na "rolniczkę" na randkę do swojego domu rodzinnego.

Nieoczekiwania Maria ogłosiła, że chce opuścić program, bo nie widzi szans na żadną relację z rolnikiem. - Myślę, że po tym czasie, co spędziliśmy razem, to można stwierdzić, że do siebie nie pasujemy. Nie ma podstaw, żeby budować coś większego między nami – stwierdziła stanowczo.

Reklama

Darek z "Rolnik szuka żony" rzeczywiście "obrzydliwie się zachował"?

Nie lepiej poszło Darkowi z Natalią. Na randce z dziewczyną rolnik jednocześnie mówił, jadł i dopytywał, co Natalia o nim myśli. Widać było, że kobieta czuje się nieswojo. Kiedy zauważyła w rozmowie, że Darek nie chce jej tak naprawdę poznać, usłyszała od rolnika: "No to opowiadaj, teraz masz czas".

Internauci są oburzeni zachowaniem rolnika na randce. W komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie wytykają Darkowi brak kultury i taktu, współczują też dziewczynie, która musiała to wszystko znosić.

"Obrzydliwie się zachował na tej, pożal się Boże randce. Nawet nie udawał, że guzik jego obchodzi, co ta dziewczyna ma do powiedzenia. On oczekiwał, że ona będzie rozmawiała tylko o tym, jaki on jest wspaniały. 3 razy jej pytał co ona o nim myśli, a już najbardziej denerwowało mnie, jak rozmawiał z nią, jednocześnie przeżuwając jedzenie; Darek dziwnie się zachowuje, zainteresowany, ale jedzeniem jakichś pestek, brak kultury, a tak w ogóle to on nie wie, czego chce i myślę, że nie jest szczery; Nie potrafi się zachować, nie ma taktu, skupił się na jedzeniu i braku zainteresowania, zero go ta dziewczyna interesowała, ego przerośnięte zdecydowanie; Nie umie rozmawiać z kobietami. Kompletny brak zainteresowania. Szkoda dziewczyn; Zero taktu i kultury podczas rozmowy. Myślę, że to ona zaraz mu podziękuję i to byłoby najlepsze; Dareczek to atencjusz, kto go zna osobiście, to wie, że ten program to dla jego ego, a nie znalezienia sobie partnerki" – grzmią internauci.

W komentarzach pojawiły się też głosy sugerujące, że Darek celowo został zmontowany w niekorzystnym świetle. Nie pierwszy raz internauci sugerują, że produkcja ingeruje w program tak, by wzbudzić większe zainteresowanie "Rolnikiem".

"Montaż!! Produkcja specjalnie tak montuje. Nie pierwszy raz" – piszą na oficjalnym profilu programu.