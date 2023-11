Waldemar z programu "Rolnik szuka żony" budzi kontrowersje. Jedni widzowie patrzą na niego krytycznie, inni twierdzą, że to ich ulubiony uczestnik. Szukający miłości rolnik z reality show TVP postanowił teraz odnieść się do nieprzychylnych opinii na jego temat. Zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych.