W polskim show-biznesie są pary, które podjęły decyzję o unieważnieniu swojego ślubu kościelnego, aby móc z nowym partnerem składać sobie przysięgę miłości i wierności przed Bogiem. O kim mowa?

Katarzyna Skrzynecka o unieważnieniu małżeństwa: To wszystko zajęło ponad sześć lat

Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Urbański byli małżeństwem do 2006 roku. Celebrytka zanim wzięła ślub z obecnym mężem, czyli Marcinem Łopuckim unieważniła swoje pierwsze małżeństwo.

To wszystko zajęło ponad sześć lat. Procedura uznania nieważności kościelnego małżeństwa w prawie kanonicznym trwa bardzo długo. Moja sprawa została już pomyślnie zakończona i myślę, że zarówno ja, jak i były mąż będziemy mogli sobie niezależnie swoje życia układać - powiedziała Katarzyna Skrzynecka kilka lat temu redakcji "Dobrego Tygodnia".

Edyta Górniak i Dariusz Krupa byli małżeństwem przez 5 lat. Para doczekała się syna Allana, jednak w 2010 roku ogłosiła rozstanie. Powody tej decyzji nie zostały oficjalnie ujawnione, choć Edyta Górniak nie raz mówiła, że rozpad związku był dla niej traumatycznym doświadczeniem. Po rozwodzie artystka starała się unieważnić swoje małżeństwo kościelne, choć ostatecznie wycofała się wówczas z tego pomysłu. Po pewnym czasie powróciła jednak do tego pomysłu.

Nie stoi za tym żaden mężczyzna, robię to dla siebie, dla własnego spokoju. Przyszedł w moim życiu czas, kiedy uczę się myśleć o sobie. Nie jest to dla mnie naturalne, ale uczę się tego - powiedziała artystka.

Adam Sztaba też unieważnił małżeństwo

Adam Sztaba i Dorota Szelągowska jakiś czas temu zdecydowali się na unieważnienie swojego ślubu kościelnego. Kompozytorowi zależało na tym, aby złożyć przysięgę małżeńską przed Bogiem swojej obecnej partnerce - Agnieszce Dranikowskiej. Warto dodać, że para pobrała się już w 2016 roku, ale dopiero w 2022 roku powiedziała sobie sakramentalne "tak".

Jesteśmy wierzący. Bardzo zależało nam na ślubie kościelnym. Czekaliśmy na unieważnienie poprzedniego ślubu Adama dwa lata - powiedziała Dranikowska w rozmowie z "Faktem".

Cezary Pazura brał ślub trzy razy, w tym dwa razy obiecywał miłość i wierność małżeńską przed ołtarzem. Po raz pierwszy starał się o unieważnienie swojego kościelnego ślubu z pierwszą żoną, Żanetą. Udało mu się to. Udowodnił jeszcze przed ślubem jego pierwsza żona uczęszczała do psychologa, co wedle prawa kanonicznego stanowiło przesłankę do unieważnienia związku.

Przed zawarciem małżeństwa z obecną partnerką, Edytą Pazurą, próbował również unieważnić swoje drugie małżeństwo z Weroniką Marczuk, jednak bezskutecznie.

Krzysztof Rutkowski i Maja Plich zawarli związek małżeński w sierpniu 2019 roku. Dla żadnego z nowożeńców nie była to pierwsza taka uroczystość. Oboje mieli już za sobą rozwody. Sam Rutkowski był już wcześniej trzy razy żonaty. Po ślubie z obecną żoną zdecydował się starać o unieważnienie swojego pierwszego ślubu kościelnego.

Myślę, że ten czas wymaga (...) zamknięcia za sobą pewnych etapów w drodze nie tylko formalnoprawnej, ale także pod względem naszej wiary. Jesteśmy katolikami, zostaliśmy wychowani w tej wierze i kulturze, dlatego uważam, że to prawidłowy kierunek i droga do realizowania celu, który przed nami stoi - powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z Plejadą w 2020 roku.

Mateusz Damięcki również starał się o unieważnienie swojego kościelnego ślubu z pierwszą żoną, z którą był związany przez mniej niż rok. Jednak obecnie nie może wziąć ślubu kościelnego z Pauliną Andrzejewską, ponieważ w 2015 roku, jak poinformował "Fakt", jego prośba o unieważnienie ślubu z Patrycją Krogulską została odrzucona przez sąd biskupi.

Kontrowersje wokół ślubu Jacka Kurskiego

W 2020 roku Jacek Kurski ożenił się z Joanną Klimek. Wcześniej, aż do 2015 roku, był w związku małżeńskim z Moniką Kurską, z którą ma troje dzieci. Były prezes TVP zdecydował się na unieważnienie swojego poprzedniego małżeństwa z Moniką po 24 latach, co wywołało sporo kontrowersji.

Jacek Borkowski ma za sobą trzy małżeństwa, w tym dwa kościelne.

Moja była żona bardzo starała się o rozwód kościelny. Mnie na tym nie zależało, bo jestem niewierzący. Pamiętam, że te procedury bardzo długo trwały. Dostaliśmy rozwód kościelny po siedmiu czy ośmiu latach od rozwodu w sądzie. Pamiętam, że żona zadzwoniła do mnie i zapytała, co może napisać w uzasadnieniu. Stwierdziłem, że może napisać, co chce, a najlepiej niech napisze, że jestem gejem, to od razu dadzą nam ten rozwód. Dobrze to załatwiła, skutecznie - powiedział na łamach Faktu.

Beata Pawlikowska i Wojciech Cejrowski zawarli związek małżeński w 1994 roku, jednak mimo to nigdy nie byli małżeństwem. Po rozstaniu nie było konieczności unieważnienia małżeństwa kościelnego, ponieważ z powodu pewnych zaniedbań formalnych, ich związek małżeński, z prawnego punktu widzenia, nigdy nie miał miejsca.

Choć ślub odbył się w kościele, to dokumenty nie zostały przekazane do urzędu stanu cywilnego. Oficjalnie w polskich dokumentach jestem i zawsze byłam panną. Dlatego potem nie było rozwodu, a ślub został po prostu anulowany przez sąd biskupi - powiedziała podróżniczka w wywiadzie dla "Vivy!".