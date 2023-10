Karol Strasburger zdobył popularność, gdy zagrał w dwóch kultowych produkcjach - serialu "Kolumbowie" oraz filmie "Agent nr 1". Rozgłos i rozpoznawalność zdobył także dzięki swojej roli trenera jeździectwa w popularnym serialu obyczajowym "Karino" wyemitowanym w 1975 roku. W obsadzie tej produkcji znalazło się wielu uznanych, zarówno polskich, jak i zagranicznych aktorów, jak chociażby Zdzisław Maklakiewicz i Claudia Rieschel.

To właśnie z nią Karol Strasburger spotykał się przez pewien czas.

Karol Strasburger romansował z koleżanką z planu

Claudia Rieschel otrzymała rolę w tym serialu, głównie po to, by zwiększyć oglądalność na niemieckim rynku. Jej umiejętności jazdy konnej okazały się bardzo przydatne podczas kręcenia produkcji, a sama Claudia była uważana za jedną z najpiękniejszych aktorek tamtych lat. To właśnie wtedy zwróciła uwagę na Karola Strasburgera, który był świeżo po rozwodzie z Barbarą Burską. Na początku relacja między Claudią Rieschel a Karolem Strasburgerem nie rozwijała się tak, jak by tego oczekiwała aktorka. Okazuje się, żę to aktor miał pewne opory.

Nie wchodziłem w takie układy, bo jest stare przysłowie, że tam, gdzie pracujesz, to tego nie robisz - powiedział Karol w rozmowie z Kubą Wojewódzkim.

Jednak po pewnym czasie para zaczęła być ze sobą znacznie bliżej i choć na początku ukrywali swoje uczucia, ich związek w końcu wyszedł na jaw. Szczególnie na planie produkcji relacja ta, jak wspomina Strasburger, zaczęła kłuć w oczy innych pracowników na planie. Szczególnie reżysera Jana Batorego.

Chodził z wielką tubą-megafonem i pokazywał, kto rządzi. Próbował przejąć Claudię, ale ona miała bardziej ochotę na mnie niż na niego - mówił Karol Strasburger w programie Kuby Wojewódzkiego.

W pewnym momencie reżyser zdecydował się na przekształcenie scenariusza w taki sposób, aby rozdzielić granych przez Karola i Claudię bohaterów i ich serialowe wątki.

Miłość między Grażyną a Andrzejem, których graliśmy, miała rozkwitać, a Batory to nagle zmienił tak, że się rozstali. Bardzo był nieprzyjemny i na koniec rozmawialiśmy już ze sobą przez asystenta - dodał aktor w show Wojewódzkiego.

Związek Karola Strasburgera i Claudii Rieschel nie przetrwał

Miłość między Karolem Strasburgerem a Claudią Rieschel nie przetrwała jednak próby czasu. Para zakończyła swój związek wraz z zakończeniem nagrań do serialu. Aktorka wróciła do Niemiec, natomiast Karol znalazł nową miłość. Ostatecznie poślubił Irenę Morcińczyk. Byli razem aż do jej śmierci w 2013 roku. Kilka lat później aktor związał się z Małgorzatą Weremczuk. Ich ślub odbył się w 2019 roku. Para doczekała się córki Laury.