Grażyna Szapołowska była trzykrotnie zamężna. Jej drugim mężem był przedsiębiorca Andrzej Jungowski, z którym ma córkę Katarzynę. Aktorka jest też babcią. Jej wnuczka, Karolina Matej, ma już 23 lata i niedawno ukończyła Warszawską Szkołę Filmową.

Warto dodać, że Karolina miała już okazję zagrać u boku swojej sławnej babci - w serialu "Zdrada", realizowanym dla telewizji Polsat.

Teraz jesteśmy bardzo blisko, razem, ja, Kasia i Karolina. Kiedy Kasieńka była mała, bardzo dużo grałam za granicą. Okaleczyłam ją swoją nieobecnością. Teraz to wszystko nadrabiam i przelewam na wnuczkę. […] Mamy różne charaktery, często się różnimy, ale życie oprócz tego, że jest jedno, jest bardzo krótkie. Dlatego przytulamy się, rozmawiamy i wybaczamy sobie wszystko – powiedziała Grażyna Szapołowska w wywiadzie dla "Życia na Gorąco".

Karolina poza tym, że zagrała z babcią, może pochwalić się kilkoma występami na szklanym ekranie. Zagrała między innymi w "Na Wspólnej", "Akademiku" czy w "Piątek. Nie odchodź!". Wnuczka Grażyny Szapołowskiej próbuje swoich sił także w muzyce. Ma za sobą występy w telewizjach śniadaniowych, kilka utworów na YouTubie i występ w "The Voice of Poland".

Grażyna Szapołowska pochwaliła się zdjęciem z wnuczką

Z okazji nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych, Grażyna Szapołowska wraz z wnuczką udały się na cmentarz. Uwieczniły tę wspólną chwilę na zdjęciach, które następnie opublikowały na Instagramie.

Spacery z wnusią @karolina.matej - napisała aktorka w poście na Instagramie.

Internauci zauważyli podobieństwo babci z wnuczką

Pod zamieszczonym postem na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Obserwatorzy nie szczędzili komplementów pod adresem Grażyny i Karoliny. Zauważyli także ich podobieństwo.

Normalnie jak mama z córką; Piękne obie jesteście i bardzo podobne do siebie; Jesteście bardzo podobne; Obie Panie przepiękne; Piękna babcia i piękna wnuczka to cudowne i doskonałe, jeśli łączy je miłość, którą widać; Genów nie oszukasz... piękne; Wnusia to cała babcia - pisali fani w komentarzach pod postem.