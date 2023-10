Katarzyna Dowbor przez wiele lat była związana z telewizją Polsat, gdzie prowadziła program "Nasz nowy dom". Jej rola w programie nie ograniczała się tylko do odwiedzania uczestników i planowania remontów z ekipą, ale obejmowała także dekorowanie wnętrz. Przez dekadę ekipa pracująca przy programie przeprowadziła remonty niemal 300 domów i mieszkań dla rodzin w potrzebie w całej Polsce. W maju, po dziesięciu latach współpracy z programem, Katarzyna Dowbor zakończyła swoją pracę w "Nasz nowy dom", a Polsat zatrudnił Elżbietę Romanowską, znaną między innymi z seriali "Ranczo" i "Pierwsza miłość", jako jej następczynię.

Katarzyny Dowbor skrytykowała Elżbietę Romanowską

Dotychczas Katarzyna Dowbor unikała wydawania opinii na temat pracy swojej następczyni, a nawet przyznała, że nie ogląda nowego sezonu programu, uważając to za trudne doświadczenie. Teraz jednak prezenterka wydała krytyczny komentarz na temat jednej z wypowiedzi Elżbiety Romanowskiej. Nie gryzła się w język.

W trakcie prezentacji planu programowego Polsatu Elżbieta Romanowska ogłosiła, że nie każda rodzina otrzyma szansę na całkowitą odmianę życia. To zdanie wywołało oburzenie u Katarzyny Dowbor.

Ja sobie tego nie wyobrażam. Nigdy w życiu bym się na coś takiego nie zgodziła. My do tych ludzi przychodziliśmy, bo oni w coś wierzyli, ufali, że przychodziliśmy do nich po to, żeby pomóc. Nie można takich ludzi zostawić z taką informacją. Jest to dla mnie sytuacja absolutnie niewyobrażalna. Nie zrobiłabym czegoś takiego nigdy - powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z portalem "Plotek".

Spadek oglądalności "Naszego nowego domu"

Pierwszy odcinek 21. sezonu programu "Nasz nowy dom" z nową prowadzącą przyciągnął 904 tysiące widzów, co już stanowiło istotny spadek oglądalności. W kolejnych odcinkach nie było lepiej - liczba ta zmniejszyła się jeszcze bardziej. Pod koniec września serwis Wirtualnemedia.pl podał, że program z udziałem Elżbiety Romanowskiej przyciąga średnio 875 tysięcy widzów. W porównaniu do 19. edycji programu, która była emitowana jesienią ubiegłego roku i miała Katarzynę Dowbor jako prowadzącą, widownia produkcji zmalała o 250 tysięcy osób.