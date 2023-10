Prowadzenie porannych programów śniadaniowych przynosi dużą popularność i prestiż. Kilka lat temu jedną z najbardziej lubianych prowadzących program poranny "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP była Iwona Radziszewska. Swoją karierę zaczynała w redakcji "Wiadomości" i była związana ze stacją TVN. Pracowała również w ministerstwie. Następnie powróciła do pracy w mediach i stała się częścią zespołu Telewizji Polskiej. Jednak niespodziewanie zniknęła z ekranu. Co teraz robi?

Reklama

Iwona Radziszewska zmieniła swoją ścieżkę zawodową

Iwona Radziszewska ukończyła studia aktorskie, ale szybko zdecydowała się na zmianę ścieżki zawodowej. Rozpoczęła swoją karierę w "Gazecie Wyborczej" a chwilę później zadebiutowała w telewizji jako prezenterka "Wiadomości" w TVP.

W 1997 roku przeszła do stacji TVN i została prowadzącą programu "Fakty". Oprócz tego Iwona Radziszewska była zaangażowana w tworzenie kanału TVN Style, gdzie w latach 2004-2006 pełniła rolę dyrektora stacji i również była jedną z prowadzących. Warto zaznaczyć, że początkowo stacja TVN Style miała nieco inny profil niż obecnie.

Reklama

Reklama

Miał to być kanał o zdrowiu. Kilka miesięcy przekonywałam właścicieli, że to nie jest najlepszy pomysł i lepiej stworzyć kobiecy kanał, jakiego wtedy jeszcze nie było na rynku. To było niesamowite doświadczenie! Tworzyłam coś od początku, coś rodziło się w mojej głowie, tworzyłam programy, pisałam ramówkę i nagle musiałam postawić kropkę. Projekt ujrzał światło dzienne- powiedziała Iwona Radziszewska w rozmowie z "Plejadą".

Praca Iwony Radziszewskiej nad magazynem dla kobiet

Po zakończeniu pracy w kanale TVN Style, Iwona Radziszewska podjęła się kierowania magazynem skierowanym do kobiet. Niestety, kilka miesięcy później to przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem.

Przygotowywałam świetny, lifestyle'owy magazyn. Możemy o nim tylko opowiadać, bo nadciągnął kryzys i ostatecznie pozostał w fazie projektu. Nosił tytuł "One" i był bardzo ważnym doświadczeniem w mojej karierze zawodowej. To nie miała być gazeta o plotkach, chociaż w założeniu bohaterami były również gwiazdy. (...) Miałam genialny zespół, każdy robił swoje, a ja siedziałam na karku dyrektor artystycznej i wymyślałam tematy, makiety, sesje, dobierałam czcionki - powiedziała "Gali".

Kariera Iwony Radziszewskiej w "Pytaniu na śniadanie"

Na początku 2008 roku pracowała jako rzeczniczka prasowa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniąc także rolę doradczyni ministra ds. mediów. Jednak po kilku miesiącach powróciła do branży medialnej. Dołączyła do redakcji programu "Pytanie na śniadanie", gdzie najpierw prowadziła program w duecie z Jackiem Rozenkiem, a później z Łukaszem Nowickim. Prowadzenie śniadaniówki było dla niej zupełnie nowym doświadczeniem.

Najtrudniejsze, ale też najfajniejsze, jest osiągnięcie absolutnego flow - tak, żeby wszystko płynęło. Wtedy żadne plany rozmów nie są potrzebne, a po programie ma się wrażenie, że dynamicznie przegadało się trzy godziny, spotykając wielu ciekawych ludzi po drodze - wspominała w rozmowie z "Plejadą".

Biznes Iwony Radziszewskiej

W styczniu 2016 roku Iwona Radziszewska zakończyła swoją współpracę z Telewizją Polską. Wtedy też zdecydowała się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i całkowicie wycofała się z mediów.

W lutym 2015 roku założyła własną firmę, która specjalizuje się w organizowaniu szkoleń medialnych oraz udzielaniu konsultacji dotyczących kreowania wizerunku. W 2019 r. została dyrektorem ds. komunikacji, marketingu i PR w agencji "Innova", w której tworzyła strategie komunikacyjne dla firm i działania PR w mediach internetowych. Poza tym napisała książkę zatytułowaną "Skazani na sukces. Jak wytrenować mózg i osiągnąć wymarzoną karierę".

Jako menedżer przeszłam wszystkie szczeble zarządzania: od project managera do dyrektora departamentu, zarówno w prywatnych korporacjach, jak i administracji państwowej. Jestem doświadczonym konsultantem - tak napisała o sobie na profilu Linked In.