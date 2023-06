Marcelina Zawadzka w rozmowie z dziennik.pl powiedziała, w czym jest podobna do mamy a w czym do taty. Okazuje się, że z niektórymi czynnościami domowymi nie jest jej po drodze. Co to takiego?

Marcelina Zawadzka to jedna z prezenterek stacji Polsat. Celebrytka w rozmowie z dziennik.pl przyznała, że tym, co ceni sobie prywatnie jest relacja z rodzicami. Reklama Mama jest dla mnie ważną osobą, mama jest kochana. Zawsze poświęcona nam dzieciom, tacie, rodzinie. Zresztą rodzice są ze sobą całe życie razem. Mają jeden telefon, jeden samochód - mówi. Marcelina Zawadzka: Miałam być Marcelem Reklama Marcelina zdradza, że jako trzecia, najmłodsza pociecha swoich rodziców miała być synem, czyli Marcelem. Marcelina Zawadzka zaręczyła się podczas pobytu w USA? "To był wyjątkowy czas" Zobacz również - Widzę w sobie dużo rzeczy, które kiedyś mnie denerwowały u rodziców, a teraz odkrywam je na nowo w sobie. Łapię się na tym, że czegoś nie lubiłam a teraz robię to samo. Po tacie jestem czysty Mietek. Zagadałabym wszystkich obcych ludzi w autobusie. Wyglądem też jestem do niego bardziej podobna - przyznaje. Zapytana, co ma po mamie, odpowiada, że opiekuńczość wobec ludzi i niechęć do gotowania. - Mama gotuje, bo musi, nie przepada. A ja…chciałabym kochać gotować, ale może jutro - żartuje. I dodaje, że stara się nad tym pracować. - Jak się ma dla kogo, to też się chce - dodaje. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję