Marcelina Zawadzka zawodowo jakiś czas temu związała się z Polsatem. Jest prowadzącą program "Farma", pojawia się także w roli prowadzącej najważniejsze wydarzenia stacji. Prywatnie celebrytka związana jest z Maxem Gloecknerem.

Reklama

Ostatnio na salonach mówiło się o tym, że prezenterka podczas podróży do Stanów zaręczyłą się z ukochanym. Marcelina nie komentowała tych plotek. Dopiero teraz w zamieszczonym na Instagramie poście na Instagramie wyznała, że została narzeczoną.

Reklama

Zdjęcie, które wrzuciła do sieci podpisała cytatem z piosenki Nate'a Smitha "I Don't Wanna Go To Heaven".