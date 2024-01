Nową szefową programu “Pytanie na śniadanie”, nadawanego w TVP2, została Kinga Dobrzyńska, która przez wiele lat związana była z Telewizją Polską - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl.

- Chciałabym, żeby ten program był ciągle lubiany przez widzów. I zrobię wszystko, żeby tak było - powiedziała Wirtualnemedia.pl Kinga Dobrzyńska. Nie chciała jednak zdradzić, którzy prezenterzy znikną z ekranu.

Reklama

Kinga Dobrzyńska pracę w TVP zaczęła w 1993 roku. Najpierw pracowała w programie “Ciuchcia”, a potem z przerwami jako wydawca TVP Info do kwietnia 2016 roku. Przez ostatnie sześć lat była reżyserką wielu programów, takich jak kulinarne reality show “Bake off - Ale ciacho!", emitowanego na antenie TVP2 (produkcja Jake Vision), “Małe wielkie marzenia” (Super Polsat) czy “Poszukiwacze historii” (Polsat Play).

Zmiany w "Pytaniu na śniadanie"

W ostatnim czasie widzowie "Pytania na śniadanie" mogli zobaczyć prezenterów pojawiających się w innych konfiguracjach niż do tej pory. Zamiast Małgorzaty Opczowskiej obok Roberta Koszuckiego pojawiła się Izabella Krzan, która prowadziła wydania u boku Tomasza Kammela.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Media spekulują, co stanie się z Tomaszem Kammelem i Anną Popek. Prezenterka ma na pewno bogate plany na przyszłość i nie zamartwia się tym, co się może stać. W lutym jadę do Paryża zwiedzać to miasto i uczyć się francuskiego. Od zawsze marzyłam, by lepiej poznać ten język, kulturę francuską i, oczywiście, francuską modę. Obserwacja ulic Paryża to szkoła stylu i modowego wyczucia. Zwiedzę Wersal, Luwr, muzeum d`Orsay oraz Cmentarz Pere-Lachaise, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków. Na pewno też nieraz odwiedzę urokliwe paryskie kawiarenki – powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów.

Tomasz Wolny w podróży

Tomasz Wolny, który "Pytanie na śniadanie" prowadził z Idą Nowakowską, ruszył razem z rodziną w podroż dookoła świata. Z widzami programu pożegnał się jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Obiecaliśmy naszym dzieciom jeszcze w pandemii, gdy świat się zaryglował, zatrzymał i pogrążył w strachu..., że po pierwsze, wszystko będzie dobrze. Po drugie daliśmy słowo, że gdy tylko ten świat się otworzy, to im go pokażemy! - oświadczył w mediach społecznościowych.