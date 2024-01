W nowej edycji "Tańca z gwiazdami" dojdzie do zmian w jury. Nie będzie w tym gronie Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego ani Michała Malitowskiego. Według nieoficjalnych informacji pozostać ma jedynie Iwona Pavlović. Na pewno do ekipy show dołączy reżyser Wojciech Iwański, który przechodzi do Polsatu z TVN.

Media podają, że na parkiecie o Kryształową Kulę powalczą m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Mikołaj Roznerski, Filip Chajzer, Roksana Węgiel, Kinga Zawodnik i Maciej Musiał. Bohaterowie tych doniesień reagują na nie czasem, choć nie wszyscy.

Mikołaj Roznerski postawił sprawę jasno

W rozmowie z Plejada.pl aktor Mikołaj Roznerski potwierdził, że dostał propozycję od Polsatu, ale niestety nie może jej przyjąć, bo ma już zbyt wiele zobowiązań. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości może zatańczy w show.

Były plany, ale ilość mojej pracy w tych terminach, kiedy "Taniec z gwiazdami" miał być realizowany, nie pozwoliła na to, bym mógł wziąć udział w tej edycji. Ale produkcja wie, że jestem otwarty na tańcowanie na ekranie, więc w przyszłości może się uda – powiedział Mikołaj Roznerski portalowi Plejada.pl.

"Super Express" z kolei twierdzi, że producenci programu "Taniec z gwiazdami" kuszą Macieja Musiała.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie potwierdza i nie zaprzecza

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że na parkiecie zaprezentuje swoje umiejętności aktorka jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Pudelek.pl skontaktował się z gwiazdą "Klanu". Wiele nie udało się od niej dowiedzieć.

- Ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam - powiedziała 59-letnia aktorka.

Filip Chajzer będzie tańczył w Polsacie?

Portal Plotek.pl postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście w "Tańcu z gwiazdami" wystąpi Filip Chajzer. Zadzwoniono w tym celu do jego ojca, Zygmunta Chajzera. Przypomnijmy, że prezenter był uczestnikiem programu w 2009 roku. Z Blanką Winiarską zajął 6. miejsce.

No, coś o tym słyszałem, ale nie chce mówić, zanim nie będzie oficjalnych komunikatów. Jak będą, to powiem, jak to u mnie było i co mu radzę. To nie chodzi o to, że nie chcę tego komentować, ale przed oficjalnym potwierdzeniem, wiele rzeczy może się wydarzyć i nie chcę wychodzić przed szereg - powiedział Plotek.pl Zygmunt Chajzer.

"Taniec z gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w polskiej telewizji. Pierwszy sezon programu zadebiutował w telewizji TVN w 2005 roku i do 2011 wyemitowanych zostało aż 13. edycji show. Od 2014 roku taneczny program pokazuje Polsat.