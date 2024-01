Po odejściu Andrzeja Grabowskiego w jury "Tańca z gwiazdami" pozostała tylko już Iwona Pavlović. Wcześniej miejsce w fotelach zwolnili Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny.

Jurorzy odchodzą z "Tańca z gwiazdami"

Zamieszania wokół "Tańca z gwiazdami" ciąg dalszy. Najpierw w ogóle nie było wiadomo, czy program wiosną wróci na antenę, potem zaczęły się problemy z obsadą show. Zasiadający w fotelach jurorów Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny potwierdzili, że rozstają się z "Tańcem z gwiazdami". Wciąż nie wiadomo tak do końca, kto wystąpi na parkiecie. Wśród potencjalnych uczestników wymienia się takie nazwiska jak Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kinga Zawodnik, lekkoatleta Adam Kszczot czy radiowiec Kamil Baleja.

Ostatnio Dziennik.pl informował, że Edward Miszczak może ściągnąć na parkiet swoich byłych współpracowników z TVN-u, Andrzeja Sołtysika i Filipa Chajzera. Na razie potwierdziła się informacja, że odchodzi kolejny, przedostatni już w kolejce juror.

"Taniec z gwiazdami" tak pożegnał Andrzeja Grabowskiego

Andrzej Grabowski był jurorem w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" przez 13 edycji show, od marca 2014 r. Aktor został za to nawet nominowany do Telekamery 2021 w kategorii "Juror". Wiosną już nie zasiądzie w fotelu jurora tanecznego show Polsatu. Stacja i ekipa programu pożegnali jurora wyjątkowo lakonicznie.

"Andrzej Grabowski po 13 edycjach w roli jurora "Tańca z gwiazdami" żegna się z programem. Andrzeju, dziękujemy za ten wyjątkowy czas i masę dobrej energii" — napisali w mediach społecznościowych.

Fani programu i Andrzeja Grabowskiego natychmiast wychwycili i podkreślili dość chłodne pożegnanie. Wielu z nich żałuje również, że aktor nie pojawi się już w tanecznym show.

"Wow, ileż emocji w tym pożegnaniu jak na 13 edycji; To teraz wszyscy jurorzy odejdą? To chyba jakieś chore, szok; Szkoda. Już nie będzie tak zabawnie; Zasady programu i tematykę też zmienicie? To już nie będzie to samo...; A kto będzie? Bo chyba już wszystkich wyrzuciliście!!!!" - pisali w komentarzach.