Nowa edycja programu "Taniec z Gwiazdami" zagości na antenie Polsatu już wiosną tego roku. Format przechodzi lifting, nastąpiła wymiana kadry jurorskiej. Nie jest jeszcze znany skład gwiazdorskiej ekipy, która powalczy o Kryształową Kulę. Na giełdzie pojawiają się nazwiska m.in. Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera czy Roksany Węgiel.

Ostatnią edycję "TzG" można było oglądać w poniedziałki, Edward Miszczak postanowił jednak przenieść emisję show na niedzielę.

W jury programu zostaje Iwona Pavlović. Z "TzG" pożegnali się natomiast Andrzej Piaseczny, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski.

Możliwe, że w jury tanecznego show pojawi się Bartosz Żukowski, który tak jak Andrzej Grabowski grał w kultowym już serialu "Świat według Kiepskich".

Bartosz Żukowski: jest duża szansa na mój udział w "Tańcu z Gwiazdami"

- Wielokrotnie proponowano mi udział zarówno w "Tańcu z Gwiazdami", jak i w innych tego typu przedsięwzięciach, jednak nigdy nawet nie rozpoczynałem negocjacji. Czułem, że to nie dla mnie. Natomiast niedawno przyszły do mnie dwie tego typu propozycje i po raz pierwszy nie odmówiłem od razu. Rozmawiamy o tym, co możemy razem zrobić. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Mam świadomość, że udział w takim show wiąże się z pewnymi obowiązkami i zawsze odbywa się to kosztem życia prywatnego - powiedział serwisowi Plejada.pl. Potwierdził, że jest duża szansa, że na wiosnę pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami".

Trwają negocjacje dotyczące mojego udziału nie tylko w 'Tańcu z Gwiazdami', ale w jeszcze jednym programie. I jeśli dojdzie to do skutku, to myślę, że wszyscy będą bardzo zaskoczeni. Ale w tym momencie więcej zdradzić nie mogę - powiedział aktor.