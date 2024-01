Jeśli chodzi o nową edycję "Tańca z gwiazdami", to pewne jest to, że pojawi się na antenie wiosną, a z programem pożegnało się już aż 3 z 4 jurorów. Reszta to wciąż wielka niewiadoma i prawdziwa loteria. Właśnie pojawiły się w niej nowe gwiazdy.

Reklama

Kto wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Dopiero co Dziennik.pl informował, że z programem pożegnał się Andrzej Grabowski, kolejny po Michale Malitowskim i Andrzeju Piasecznym juror, a tu kolejne niespodzianki. Tym razem chodzi o gwiazdy, które mają wystąpić na parkiecie Polsatu.

Niepotwierdzone jak dotąd medialne doniesienia głosiły, że wiosną "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in. muzycy Roksana Węgiel i Smolasty, "Grażynka" z "Klanu", czyli Małgorzata Ostrowska-Królikowska, bohaterka spektakularnej metamorfozy Kinga Zawodnik, lekkoatleta Adam Kszczot czy radiowiec Kamil Baleja. Podobno Edward Miszczak chce także ściągnąć do Polsatu Andrzeja Sołtysika i Filipa Chajzera. Jeśli chodzi o Chajzera, wciąż nie wiadomo, czy wystąpi w show w charakterze jurora, czy tańczącej gwiazdy. Do Iwony Pavlović, która jako jedyna ostała się z dawnych jurorów, miałby z kolei dołączyć tancerz Rafał Maserak, informuje serwis Plotek.

Reklama

Maffashion, Kaźmierska i Musiał w "Tańcu z Gwiazdami"

Powołując się na osobę z produkcji show, Plotek podał także nazwiska trzech nowych gwiazd, które wiosną mają wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami".

- W najnowszej edycji 'Tańca z Gwiazdami' wystąpi Maffashion, Dagmara Kaźmierska i Maciej Musiał. Kaźmierska, ponieważ jej program ma dobrą oglądalność. Maffashion dostała z góry duże pieniądze, więc pewnie długo będzie w programie. Dostała hajs za całość, a nie za odcinek — powiedział informator w rozmowie z Plotkiem.

Informacje dość szokujące, biorąc pod uwagę, chociażby to, że była "królowa życia", a obecnie bohaterka show "Dagmara szuka męża" miała problemy z nogami po wypadku samochodowym. Dziwnie brzmi również honorarium Maffashion "za całość" w programie, w którym po każdym odcinku odpada jedna z par, a co za tym idzie, jedna z gwiazd.