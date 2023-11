Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka uchodzą za jedną z najlepiej dobranych i zgodnych par w polskim show-biznesie. Wokalistka zespołu Zakopower oraz Miss Polonia 2012 i prezenterka telewizyjna stanęli na ślubnym kobiercu w 2018 r. Teraz Paulina zadebiutowała w teledysku męża.

Reklama

Paulina Krupińska zatańczyła z mężem do jego piosenki. "Pięknie się na was patrzy"

Jedna z najbardziej lubianych prowadzących "Dzień dobry TVN" uwielbia tańczyć. W 2019 r. Paulina Krupińska uczestniczyła nawet w programie TVP2 "Dance Dance Dance". Teraz miała okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne w najnowszym teledysku swojego męża i Beli Komoszyńskiej.

"Kochani, a teraz będzie mój debiut. Wystąpiłam w teledysku do mojej ulubionej piosenki "Szczęście". Jakiś gość mówi, chodź, potańczymy. A że bardzo lubię tańczyć, mówię: wchodzę w to" – pochwaliła się w relacji na swoim profilu na Instagramie.

Reklama

W teledysku do utworu "Szczęście" Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka grają parę, która odnajduje do siebie drogę w tłumie obcych ludzi, by następnie paść sobie w ramiona i dać się ponieść w iście romantycznym tańcu.

"Pięknie się na was patrzy"

- Każdy z nas w życiu potrzebuje drugiego człowieka — do miłości, do przyjaźni, do przeżywania i doświadczania. To otwarcie się na innych buduje nas jako ludzi, a każda napotkana osoba, każda przeprowadzona rozmowa zmienia nas na zawsze. O tym właśnie jest ta piosenka i teledysk – tłumaczy Sebastian Karpiel Bułecka.

Zarówno sam utwór, jak i taneczne popisy Krupińskiej wprawiły w zachwyt i wzruszyły internautów.

"Cudowna piosenka, jak i teledysk. Pięknie się patrzy na Paulinę i Sebastiana — łezka się kręci, że są nadal pary, które walczą o swój związek, a nie szukają co chwilę nowego;Gratuluję nowej, wspaniałej piosenki! Tez tulę w głębi serca nadzieję, że »szczęście nam się przydarzy«; Przepiękny tekst, teledysk taki rodzinny coś pięknego; Z całego serca życzę Wam tego szczęścia; Niezwykle klimatyczny i ciepły. Piękny teledysk" – piszą internauci w mediach społecznościowych.