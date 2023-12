Edyta Górniak w wielu wywiadach mówiła, że jej życie nie zawsze było sielanką. W dzieciństwie wychowywała się w domu, który nie był spokojnym miejscem.

Mała Edyta nie miała zabawek, musiała dzielić z matką jedną parę butów. Zarówno ojczym, jak i matka niezbyt dobrze ją traktowali. Piosenkarka, jak wyznawała wiele razy, nie przepada za świątecznym okresem. Teraz postanowiła go nieco odczarować.

Górniak nagrała solowy świąteczny koncert "Edyta Górniak świątecznie" dla telewizji TVP1, które stacja wyemituje 25 grudnia.

Edyta Górniak o świętach: Każdy z nas ma swoje kamienie

W rozmowie z "Super Expressem" podzieliła się z smutnym wyznaniem.

No cóż, każdy z nas ma swoje kamienie. Miałam wiele przepięknych świąt, ale miałam także kilkanaście bardzo trudnych. Nie chcę dziś o tym mówić. Ale kiedyś powiem. To, co mogę powiedzieć teraz, to że bardzo rozumiem smutek świąt - powiedziała.

Edyta dodała, że "nie ma już w sobie gniewu i rozczarowania do nikogo". Powiedziała, że wybaczyła wszystkim, którzy ją skrzywdzili.