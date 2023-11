Edyta Górniak urodziła się 14 listopada 1977 roku w Ziębicach niedaleko Opola. Na początku nic nie wskazywało na to, że artystka stanie się tak znaną postacią. Swoją karierę zaczęła w 1986 roku, będąc członkinią zespołu System B. Jej talent został dostrzeżony podczas jednego z występów w opolskim domu kultury przez Elżbietę Zapendowską. Zaproponowała młodej Edycie profesjonalne zajęcia, aby pomóc jej w pełni rozwijać swój potencjał. Gdy niecałe cztery lata później wschodząca gwiazda zadebiutowała na scenie amfiteatru w Opolu, wykonując utwór "Złoty chłopak", jej talent został dostrzeżony. Otrzymała wówczas wyróżnienie w kategorii debiutów.

Kariera Edyty Górniak

W 1990 roku Edyta zdecydowała się przeprowadzić do stolicy i wzięła udział w castingu do popularnego musicalu "Metro". Została przyjęta do pierwszej obsady spektaklu. Rok 1994 okazał się kluczowy w jej karierze, gdy została wybrana do reprezentowania Polski na Eurowizji w Dublinie. Wykonała utwór "To nie ja" i zajęła drugie miejsce. Ten nieoczekiwany sukces uczynił ją najpopularniejszą wokalistką w Polsce, co zaowocowało sporą liczbą propozycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Rok później wydała debiutancki album "Dotyk", który osiągnął nakład ponad 400 tys. egzemplarzy i zdobył podwójną platynę, a także przyniósł jej wiele nagród, w tym Fryderyka.

W 1995 roku Edyta podjęła decyzję o przeprowadzce do Londynu, aby rozwijać międzynarodową karierę. W 1996 roku podpisała kontrakt z międzynarodową wytwórnią płytową. W międzyczasie wydała nowe piosenki na polskim rynku, takie jak "Kolorowy wiatr", "Love Is on the Line" i "To Atlanta".

W 1997 roku wydała swój pierwszy anglojęzyczny album, zatytułowany po prostu "Edyta Górniak", który odniósł wielki sukces na światowym rynku muzycznym. Album zdobył status złotej płyty w Norwegii, a w Szwajcarii i Portugalii - srebrnej. Pierwszy singiel z albumu, "When You Come Back to Me", stał się przebojem w Skandynawii, Portugalii i krajach azjatyckich. Rok 1998 przyniósł kolejne polskojęzyczne przeboje, "Lustro" i "Dumka na dwa serca", w których zaśpiewała z Mietkiem Szcześniakiem.

Edyta w 1999 roku wydała międzynarodowy singiel "One & One", cover utworu Roberta Milesa, który spotkał się z pozytywnym odbiorem przez fanów. Po tym wydarzeniu wyruszyła w pierwszą biletowaną trasę koncertową obejmującą 11 miast. W 2002 roku artystka wydała kolejny album "Perła", który zawierał hity takie jak melancholijne "Nie proszę o więcej" czy "Jak najdalej". Następnie, około roku później, przedstawiła światu anglojęzyczną wersję albumu, zatytułowaną "Invisible", z uwielbianym przez rozgłośnie radiowe utworem "Impossible".

W 2003 roku Górniak ogłosiła, że ​​spodziewa się dziecka ze swoim partnerem, Dariuszem Krupą. Pomimo radości z nowego etapu życia, musiała stawić czoła paparazzim, którzy śledzili każdy jej krok. W tym czasie zdecydowała się wrócić do Polski, a jej kontrakt z wytwórnią został rozwiązany. W 2005 roku powróciła na scenę muzyczną, prezentując utwory takie jak "Krople chwil..." i "Sexuality".

Po pięciu latach przerwy artystka wydała album "EKG" w 2008 roku, a następnie pojawiły się sporadyczne pojedyncze utwory, takie jak "To nie tak, jak myślisz, kotku". W 2012 roku wydała album "MY", a rok później pojawił się utwór "Your high". Kolejne lata przyniosły kolejne utwory, takie jak "Too late", "Lime" i "Grateful", ten ostatni był propozycją do polskich preselekcji do Eurowizji.

Obecnie Edyta Górniak koncentruje się głównie na wydarzeniach muzycznych i udziale w programach rozrywkowych jako jurorka. Jej talent i piękny głos nadal zachwycają widownię.

Życie miłosne Edyty Górniak

Edyta Górniak miała bogate życie miłosne. Była związana z Robertem Janowskim, znanym z programu "Jaka to melodia". Następnie zaręczyła się z aktorem Dariuszem Kordkiem, a później z trębaczem Jeffreyem Kievitem. Później artystka tworzyła związki z Piotrem Gembarowskim i Piotrem Kraśko, producentem muzycznym Christopherem Neilem, Robertem Kozyrą, Adamem Sztabą i Paulem Wilsonem.

Edyta Górniak wyszła za mąż 11 listopada 2005 roku za Dariusza Krupę. W 2004 roku przyszedł na świat syn pary - Allan. Para jednak rozwiodła się w 2010 roku. Po rozwodzie artystka związała się z prawnikiem Piotrem Schrammem. Kolejnymi partnerami wokalistki był amerykański aktor William McKinney, a takżekierowca rajdowy Mateusz Zalewski. Obecnie Edyta Górniak jest singielką. Jednak od dłuższego czasu spekuluje się o jej rzekomym romansie z Rafałem Brzozowskim. Artystka nie zamierzała zostawiać pogłosek bez komentarza. W rozmowach z mediami jasno dawała do zrozumienia, że jest "singielką z wyboru", a Rafał jest jedynie jej przyjacielem.

Niedawno w rozmowie z "Faktem" wyznała, że nie potrzebuje mężczyzny do szczęścia.

Nie jest łatwo mnie oczarować, bo wiele sztuczek już rozpoznałam. Nie jest mi też potrzebna relacja. Nie mam przestrzeni pustki, którą chciałabym wypełnić inną osobą. Wszystkie te przestrzenie, które są dla mnie cenne, są wypełnione - powiedziała.