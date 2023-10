To są już ostatnie chwile, żebyśmy się nauczyli odróżniać, co jest w życiu najcenniejsze i prawdziwe, a co jest narzucaną iluzją – napisała diwa. I poradziła:Pogódź się z Jezusem. On jest jedyną drogą.

Edyta Górniak przestrzega przed AI

Piosenkarka widzi w korzystaniu ze sztucznej inteligencji olbrzymie zagrożenie dla ludzkości. Postanowiła więc podzielić się swoimi przemyśleniami z fanami. W InstaStories Edyta Górniak zamieściła post, w którym radzi, by zachować daleko posuniętą ostrożność wobec AI. Skłonił ją do tego widok robotów, obsługujących klientów w kawiarni w Londynie.

