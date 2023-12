Fani "Ucha prezesa" będą zachwyceni. Ten satyryczny serial polityczny był pokazywany w latach 2017-2019. Bił rekordy popularności. O tym, że będzie kontynuacja, dowiedział się portal Plotek.pl od producentki Doroty Kośmickiej-Gacke, która opowiedziała o szczegółach. Powstanie film kinowy, w którym pojawią się bohaterowie serii.

Reklama

"Ucho prezesa" pojawi się na ekranach kin

Wydawało się, że "Ucho prezesa" to projekt zamknięty. Opowieść o perypetiach prezesa, który przypomina szefa PiS, będzie mieć jednak swój ciąg dalszy.

- Jestem z Robertem Górskim i Romanem Nowakowskim w trakcie przygotowań do filmu, który jest opowieścią o naszym współczesnym świecie. Nie tylko polityków, ale także ich rodzin. Mogę wam pierwszym zdradzić, że robimy "Ucho prezesa" do kina. Historia dotyczy oczywiście naszych obyczajowych problemów, które politycy mają co chwilę. Będą w nim dobrze znani bohaterowie "Ucha prezesa" i Robert jest znowu postacią zbliżoną do jednego z liderów politycznych - powiedziała Plotkowi.pl producentka filmu Dorota Kośmicka-Gacke.

Reklama

- Na naciski jeszcze się nie natknęliśmy, bo dopiero jesteśmy na początku produkcji i mało kto o niej wie. Losy Roberta Górskiego są jednak mocno poturbowane przez politykę. Co nam pokaże świat polityki, gdy zaczną się zdjęcia? Zobaczymy. Chyba nic mnie już nie zdziwi. Bareja miałby się z czego śmiać, bo to będzie czysta komedia. Niech inni też się śmieją – powiedziała Dorota Kośmicka-Gacke.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w sierpniu, a premiera planowana jest na Walentynki 2025 roku.