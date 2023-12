"Chłopaki do wzięcia" to program bardzo popularny, ale też budzący wiele kontrowersji. Krzysztof Dzierżonowski, znany również jako Bandziorek, to jeden z najbardziej rozpoznawanych uczestników show. W jednym z ostatnich odcinków pojawił się w koszulce z ciekawym napisem i biżuterii. Internauci są przekonani, że to może oznaczać, że ożenił się z Danusią.